ВТБ Капитал Инвестиции: ожидаем двузначную доходность рынка акций в ближайший год

Такие прогнозы озвучили участники сессии «Ожидания vs Реальность: влияние глобальных трендов на инвестиционную привлекательность России», которая состоялась сегодня в рамках ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Участие в обсуждении перспектив российского рынка приняли более 120 представителей зарубежных инвестиционных фондов, российских компаний, Центробанка России, Министерства финансов РФ. Модератором сессии выступил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ (ПАО), руководитель департамента брокерского обслуживания.

Эксперты отметили, что показатели российского рынка на сегодняшний день являются одними из лучших в мире. Общая доходность (с учетом дивидендов) российского рынка акций с начала года приближается к 50% в долларах. Рост котировок с начала текущего года сопровождался выходом сильной отчетности, повышением прогнозов прибылей и норм дивидендных выплат. Доходность российских еврооблигаций находится на исторических минимумах, тогда как дивидендная доходность недалека от исторического максимума. По итогам 2019 года дивидендная доходность индекса ММВБ обгонит среднюю ставку по депозитам. Кроме того, активную поддержку рынку акций в России оказывает приток розничных клиентов.

Проведённое в рамках мероприятия голосование показало, что большинство участников верят в дальнейшее усиление глобализации на финансовых рынках. Глобальную рецессию как один из актуальнейших в ближайшем будущем трендов называют лишь 20% респондентов. В ответ на рост рецессионных рисков мировые центральные банки активно смягчают денежно-кредитную политику. Это может продлить поздний экономический цикл и должно снизить темпы замедления развития экономики.

В качестве инвестиционных активов, которые в 2020 г. должны продемонстрировать лучшую динамику, участники определили акции, затем корпоративные облигации и сырьевые товары. Все респонденты сходятся в ожиданиях дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ в ближайший год, более 50% — до уровня 5,75% и ниже. Более половины участников верят, что инвестиционные решения, принимаемые с участием искусственного интеллекта, будут более эффективными.

— Рынок инвестиций в настоящее время развивается очень активными темпами. То, что ещё совсем недавно казалось чем-то футуристичным, сегодня — реальность. Происходящая в брокерском бизнесе цифровая трансформация стала толчком для его развития. Во многом именно благодаря этому тренду так активно растёт розничный сегмент. Рынок будет развиваться и дальше: как в части появления новых продуктов, так и в области дальнейшей диджитализации технологий. Наше мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» уже использует искусственный интеллект — в робоадвайзоре, который даёт инвестору рекомендации по формированию портфеля инвестиций и его ребалансировке при необходимости, а также в чат-боте, который отвечает на основные вопросы клиентов. Мы и далее будем активно использовать цифровые технологии в развитии наших продуктов в соответствии со стратегией ВТБ, — отметил Владимир Потапов.

Фото: пресс-служба компании