Новосибирцы стали реже путешествовать, ходить в кино и брать авто в аренду

Россияне реагируют снижением потребительской активности на сообщения о росте числа заболевших COVID-19 и слухи о вероятных новых ограничениях. Значение Tinkoff CoronaIndex, который учитывает потребительскую и деловую активность, по России составило 6,4. В Новосибирской области ситуация оптимистичнее, чем в среднем по России: по данным на прошлую неделю, индекс упал на 0,1 пункта и составляет 7,1, что в целом соответствует норме. При этом по сравнению с аналогичной неделей 2019 года потребительская активность даже выросла на 5%, сообщили в пресс-службе компании.

— В целом за год сильнее всего упали расходы новосибирцев на аренду авто (-74%), кино (-70%), путешествия — сократились покупки авиабилетов (-60%), бронирования отелей (-54%), услуги турагентств (-37%) — и развлечения (-50%). Горожане за последний год стали реже ходить в рестораны: траты в этой категории снизились на 27%, зато в фастфуде увеличились на 9% (возможно, благодаря доставке), — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что несмотря на падение в этих потребительских категориях, новосибирцы продолжают активно тратить деньги. За год больше всего выросли расходы на образование (+90%), что во многом связано с ростом популярности онлайн-курсов в период пандемии. Горожане стали больше тратить на товары для животных (+71%), спортинвентарь (+51%), товары для дома и ремонта (+31%), покупки в супермаркетах (+23%). Потребители меньше путешествовали, сократили траты на “необязательные расходы”, больше времени проводили дома.

За последнюю неделю вырос спрос на спортивные товары (+50%), железнодорожные билеты (+33%), аренду авто (+11), одежду и обувь (+10%) — новосибирцы обновляют гардероб к зиме. Упали траты в турагентствах (-20%), ресторанах (-10%) и отелях (-10%).

Вырос спрос на аптечные товары (+62% за год) и медицинские услуги: +26% за год и +1% за неделю, что связано как с сезонным обострением простудных заболеваний, так и со второй волной пандемии. В целом по России за год в аптеках стали тратить на 36% больше, а в медицинских центрах — на 34%.

За последние полгода самый высокий показатель индекса был отмечен в августе — в это время деловая и потребительская активность новосибирцев достигала 8,4 (год назад — показатели колебались 7,7-7,8). Многие всё-таки поехали в отпуска, кроме того, конец августа — время подготовки детей к школе и обновления гардероба.

— Помимо изменения структуры потребительских трат, аналитики Тинькофф отмечают, что пандемия изменила и потребительские привычки россиян. О чём говорит рост онлайн-платежей и безналичных расчетов. Это считалось временным трендом периода ограничений в связи с пандемией, но данные за июнь-сентябрь говорят уже не о тренде, а о формировании нового типа покупательского поведения. Многие сейчас покупают онлайн те товары, которые раньше приобретали только офлайн — например, одежду и обувь. Онлайн-платежи уверенно растут даже после завершения майской самоизоляции, — констатируют в компании.

Отмечается, что в целом доля онлайн-платежей в Новосибирске выросла в 1,3 раза (в России — в 1,2 раза) с прошлого года (разница между средней долей онлайн-покупок с аналогичной неделей 2019 года). С июня стабильно растут обороты бизнеса в сфере e-сommerce, что также подтверждает этот тренд. На 31 октября доля онлайн-платежей составляет 19%, тогда как в 2019 году она была на уровне 17%.

Увеличиваются в области и обороты бизнеса. Средняя выручка предпринимателей в сравнении с аналогичной неделей 2019 г. больше на 6%. А вот средняя выручка по России так и не восстановилась — за последние месяцы показатели ниже на 1-6%, чем год назад.

По данным на прошлую неделю Новосибирская область находится на 59 месте в рейтинге потребительской активности. У соседей дела чуть лучше: Республика Алтай — 7,7, Красноярский край — 7,4, Томская область — 7,6. Одни из самых низких показателей индекса отмечены в Москве (5,8) и Санкт-Петербурге (6,1). Сильнее всего он сократился в Ненецком автономном округе (-0,8), Магаданской области (-0,5) и Республике Крым (-0,4). А вот в Хабаровском крае индекс вырос на 0,7 пункта.

Данные актуальны на 31 октября 2020 г. Индекс учитывает данные о финансовых операциях в онлайне и офлайне более 11 млн клиентов экосистемы Тинькофф во всех регионах России (физические лица-клиенты розничного банкинга и более 600 000 компаний — клиентов Тинькофф Бизнеса и эквайринга Тинькофф). Индекс измеряется по шкале от 0 до 10 баллов, где ноль означает отсутствие расходов россиян и движений по счетам бизнеса, а за отметку 10 взят пик потребительской активности, зарегистрированный в декабре 2019 года. Изменения потребительских трат по категориям рассчитаны как разница расходов 25-31 октября по сравнению с аналогичной неделей 2019 года.

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