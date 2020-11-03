Тарифы на утилизацию мусора в регионе выросли на 39%

Департамент по тарифам Новосибирской области в соответствии с требованием предписания ФАС России по установлению предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами внес изменения в соответствующие документы, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Одновременно с этим, департамент подал заявление о признании предписания Федеральной антимонопольной службы недействительным.

Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров сообщил, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, во исполнение предписания ФАС России от 09.07.2020 № СП/58161/20, решения об установлении нового срока исполнения предписания ФАС России от 09.07.2020 № СП/58161/20 от 07.10.2020 № ЦА/87234/20, департаментом принято решение о внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 18.12.2019 № 702-ЖКХ, устанавливающий регоператору — ООО «Экология-Новосибирск» — предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области на 2020 год. Тариф вырос на 39% и составил 420,29 руб. за куб. м. Он действует с 1 ноября по 31 декабря 2020 года.

Гарей Асмодьяров отметил, что, не согласившись с вышеуказанными предписанием и решением ФАС России, департаментом по тарифам Новосибирской области от 20.10.2020 № 2069-10/33 в Арбитражный суд Москвы направлено заявление о признании недействительными предписания и решения ФАС России. Данное заявление находится на рассмотрении.

Также департаментом от 20.10.2020 № 2068-10/33 и от 27.10.2020 № 2126-10/33, в целях недопущения значительного и необоснованного (по мнению департамента по тарифам Новосибирской области) роста оплаты потребителями коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, в Арбитражный суд Москвы направлены заявления о принятии обеспечительных мер (ходатайства о приостановлении действия ненормативных правовых актов ФАС России). В удовлетворении указанных заявлений судом отказано.

Напомним, на совещанииОднако, в итоге с 1 января 2020 года в Новосибирской области был принят единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 301,92 руб. за кубический метр. С учетом установленного норматива накопления твердых коммунальных отходов, размер платы за коммунальную услугу по обращению с отходами на одного человека это составляет 59,88 руб. в месяц. В Сентябре 2020 тариф был повышен на 5 копеек — до 301,97 руб. за кубический метр.

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