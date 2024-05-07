Новосибирцы стали реже жаловаться на навязывание банковских продуктов

За первые три месяца в Банк России поступила 31 жалоба от новосибирцев на навязывание финансовых услуг. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2023 году поступило 67 жалоб).

Чаще всего новосибирцы жаловались на навязывание банковских продуктов. Судя по обращениям, в 21 случае менеджеры либо настаивали на покупке дополнительных страховок и услуг, либо подключали их по умолчанию. Однако доля таких обращений снизилась.

— В два раза меньше было жалоб на навязывание, с которым люди столкнулись, оформляя потребительские и автокредиты. При этом жители региона еще ни разу в этом году не сообщили, что столкнулись с навязыванием при оформлении ипотеки, — сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

Кроме того, с января по март 2024 года новосибирцы направили в Банк России восемь обращений с жалобами на навязывание при оформлении микрозаймов. Год назад таких обращений было в два раза больше. Единичные жалобы были связаны с навязыванием допуслуг при оформлении страховок.

— Сокращение жалоб на навязывание показывает, что новые правила продажи дополнительных услуг и продуктов при оформлении кредитов и займов работают. По всей стране наблюдается аналогичный тренд — в целом обращений к регулятору по поводу навязывания было в два раза меньше. Банк России ведет комплексную работу по снижению недобросовестных практик на финансовом рынке, меры становятся все шире и масштабнее, — отметила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Она напомнила, что с 2024 года до 30 дней (в 2 раза), увеличился период, в течение которого можно отказаться от услуги или продукта, проданного вместе с кредитом, и вернуть за него деньги без каких-то штрафных санкций.

— Причем о возможности отказаться от услуг, купленных вместе с кредитом, банк и МФО обязаны сообщить заемщику в специальном уведомлении. Утаить эту информацию не получится, — добавила она.

Марина Асаралиева подчеркнула, что кредиторы все чаще навязывают не страховки, а различные услуги, не связанные с финансами (подключение к онлайн-кинотеатру, юридические или медицинские консультации, автопомощь и другие сервисы).

— Если финансовая организация выдает их за обязательные, настаивает на их покупке и отдает на подпись документы с заранее проставленными «галочками» о согласии, стоит обратиться за кредитом в другую компанию, а о такой недобросовестной практике сообщить в Банк Росси через интернет-приемную, — посоветовала эксперт.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы взяли за месяц 9,7 тысяч кредитов при покупке товаров в магазинах.