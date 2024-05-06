Новосибирцы взяли за месяц 9,7 тысяч кредитов при покупке товаров в магазинах

Новосибирцы взяли в марте 9,7 тысяч товарных кредитов (договор в магазине при выдаче товара) на 649 млн рублей. Это немного больше, чем в феврале 2024 года 9,6 тысяч на 650 млн рублей. При этом средний чек сократился на тысячу рублей — до 67 тысяч. Средний срок товарного кредита по-прежнему составляет 20 месяцев, говорится в материалах, опубликованных «Объединенным кредитным бюро».

В Красноярском крае количество товарных кредитов за месяц выросло на 2% до 10 тысяч, при этом уменьшилась сумма кредитования на 5% до 655 млн рублей и средний чек займа на 7% до 65 тысяч рублей.

В Кемеровской области количество выданных товарных кредитов выросло на 6% за месяц до 9,92 тысяч штук. При этом общая сумма и средний чек также снизились — до 607 млн рублей (-3%) и 61 тысячи рублей (-8%) соответственно.

В целом по России пятый месяц подряд наблюдается стабильное снижение объемов POS-кредитования пик которого пришелся на октябрь 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области в марте выдано ипотечных кредитов почти на 13 млрд рублей.