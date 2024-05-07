Сотрудники ФСБ задержали организатора интернет-магазина с наркотиками в Новосибирске

ФСБ России по Новосибирской области пресекла распространение крупной партии наркотиков.

По информации официального представителя ведомства Ирины Зебровой, в Новосибирске был задержан мужчина, который оборудовал склад с наркотиками в своей квартире. Он осуществлял перевозку и продажу запрещённых веществ через интернет-магазин.

— При обыске изъято подготовленного к сбыту свыше 1 килограмма синтетического наркотического средства МДМА, а также более 4 килограммов различных наркотических и психотропных веществ, — рассказала Зеброва.

На задержанного было возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее редакция сообщала о том, что наркодилеров с 110 кг дури задержали под Новосибирском.