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Продажи грузового транспорта в Новосибирске рухнули почти на 50%

  • 22/05/2025, 12:00

Продажи грузового транспорта в Новосибирске рухнули почти на 50%
У дорожных предприятий региона нет средств на их покупку

С начала 2025 года продажи грузового транспорта в Новосибирской области снизились почти вдвое. Одновременно в целом по стране быстрыми темпами снижаются объемы продаж дорожно-строительной техники, общее падение которой приравнивают к 36,6%, что в годовом выражении доходит до 11,94 миллиарда рублей, причем в марте падение ускорилось до 42%. Отдельно отгрузка телескопических погрузчиков рухнула на 95%, кранов-трубоукладчиков — на 80%, катков — на 77 %, автогрейдеров — на 54%, автокранов — на 47%, а гусеничных бульдозеров — на 26%, сославшись на данные ассоциации «Росспецмаша», уточнил «Коммерсантъ».

На дилерских складах техники становится все больше, а склады новосибирских лизинговых компаний все более переполняются грузовым транспортом, который остается практически не востребованным.

Причину складского затоваривания руководитель отдела развития корпоративных продаж группы компаний ООО «Автолига», УАЗ Центр Ирина Пигарева видит в высокой ключевой ставке и общем падении доходов бизнеса. Об этом она сообщила корреспонденту Infopro54.

— Грузовые автомобили, которые активнее всего задействованы в строительной отрасли, стоят мёртвым грузом. По этому поводу все лизинговые компании Новосибирска давно бьют тревогу. Сумма в три, три с половиной миллионов рублей становится неподъёмной для дорожных хозяйств, которые, как правило и приобретают грузовики. Простаивают как китайские модели бренда SDAC, так и наши отечественная техника «Соллерс», — утверждает собеседница редакции.

Напомним, в начале апреля лизинговые компании ощутили некоторый всплеск покупательской активности, но это явление оказалось очень краткосрочным. Территориальный директор АО ВТБ-Лизинг Ольга Прокофьева связала это с сезонным повышением спроса, но даже он оказался очень слабым. И сейчас у участников рынка лишь пессимистические прогнозы.

— Уже никто не ждет, что ситуация изменится в лучшую сторону. Разрабатываем разные варианты и понимаем, что на рынке останутся только самые сильные, — говорит Ирина Пигарева.

Напомним, в апреле участники рынка сообщали, что стоянки в Новосибирске забиты лизинговыми автомобилями.

Ранее редакция сообщала о том, что генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич прогнозирует, что продажи новых автомобилей в мае вырастут по сравнению с мартом, но окажутся ниже, чем в апреле. Он ожидает, что за третий месяц весны в стране будет продано 85–90 тысяч легковых автомобилей. 

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : падение продаж грузового транспорта


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