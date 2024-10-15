Новосибирцы устали от большого количества мигрантов

К таким выводам пришли аналитики hh.ru в результате опроса трех тысяч горожан. Так, 77% новосибирцев хотят, чтобы количество мигрантов уменьшилось. В прошлом году такого мнения придерживалось на 26% меньше опрошенных. При этом, численный переизбыток мигрантов чаще всего отмечают респонденты из сферы транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%).

Более лояльно настроены к приезжим 14% новосибирцев. Они считают, что число иностранных работников сейчас равноценно потребности в них на рынке труда (год назад таких ответов было 36%). А 2% респондентов сказали, что мигрантов у нас недостаточно (год назад — 4%). Такого мнения придерживаются специалисты сферы маркетинга, общепита и туризма, добычи сырья, розничной торговли и ИТ-специалисты.

Главной причиной найма приезжих 70% новосибирцев считают условия труда, которые не подходят для местных жителей. 59% думают, что труд мигрантов более дешевый; еще 50% — что мигрантов нанимать выгоднее, поскольку им сложнее защитить свои права.

Отмечается, что 29% респондентов предложили принимать мигрантов на рабочие места, где не требуется квалификация: дворниками, грузчиками, уборщиками. 25% считают, что иностранцам можно предлагать любые рабочие места, где есть дефицит кадров. Еще 5% готовы видеть мигрантов в качестве врачей или учителей. Но большинство, 34% опрошенных, категорически против трудоустройства иностранных специалистов в любом случае.

Ранее редакция сообщала, что мигранты массово бегут из Новосибирска на родину, чтобы не служить в армии РФ.