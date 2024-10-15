Буфетчица попала в больницу после драки с девятиклассницей из-за булочки

Настоящие бои без правил устроили сотрудница школьной столовой и девятиклассница. Причиной конфликта стала булочка, за которую по терминалу не прошла оплата. Инцидент произошёл во время большой перемены в школе №32 города Стерлитамак 15 октября.
Подросток заявила, что с карты списалась необходимая сумма, и потребовала сделать возврат средств. Однако сотрудница школьного общепита стояла на своём. В итоге девочка стала оскорблять женщину, а та набросилась на неё с подносом, схватила её за волосы и надавала пощёчин.
Драку амазонок сняли на на мобильные телефоны заглянувшие в столовую на обед школьники.
После потасовки женщине стало плохо с сердцем — очевидцы вызвали бригаду сокрой помощи. Сейчас медики оказывают впечатлительной даме необходимую помощь.
Прокуратура начала проверку в компании, где работает буфетчица.
— Сотрудники прокуратуры выехали в образовательное учреждение для установления причин и обстоятельств случившегося. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям работников аутсорсинговой компании, оказывающей услуги школьного питания, а также исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске двое мужчин напали на подростка и избили его из-за модной причёски. В травмопункте у мальчика зафиксировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Мать пострадавшего обратилась с заявлением в полицию.
Источник фото и видео: Телеграм-канал BAZA
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