Третье место на соревнованиях по дзюдо выиграли две спортсменки из Новосибирска

Новосибирские дзюдоисты успешно выступили на Всероссийских соревнованиях, завоевав две бронзовые медали.
На пьедестал взошли — Ксения Кононенко (тренер Антон Макаров) и Данила Новоселов (тренер Руслан Алиев).
— Юные спортсмены продемонстрировали высокий уровень мастерства и упорства в борьбе за медали, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
С 12 по 13 октября 2024 года в спортивном комплексе «Гармония» в Томске состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек под названием «Сила Сибири». Это яркое спортивное событие объединило сильнейших дзюдоистов из различных регионов: Сибири, Алтая, Тамбовской области, Республики Хакасия и Республики Тыва. Всего на турнир собралось более 300 спортсменов.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы завоевали 11 медалей на первенстве России по конному спорту.
Источник фото: предоставлено мэрией Новосибирска
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