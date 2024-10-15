Рекламодателям

Третье место на соревнованиях по дзюдо выиграли две спортсменки из Новосибирска

  • 15/10/2024, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Третье место на соревнованиях по дзюдо выиграли две спортсменки из Новосибирска
Всероссийские соревнования проходили в Томске

Новосибирские дзюдоисты успешно выступили на Всероссийских соревнованиях, завоевав две бронзовые медали.

На пьедестал взошли — Ксения Кононенко (тренер Антон Макаров) и Данила Новоселов (тренер Руслан Алиев).

— Юные спортсмены продемонстрировали высокий уровень мастерства и упорства в борьбе за медали, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

С 12 по 13 октября 2024 года в спортивном комплексе «Гармония» в Томске состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек под названием «Сила Сибири». Это яркое спортивное событие объединило сильнейших дзюдоистов из различных регионов: Сибири, Алтая, Тамбовской области, Республики Хакасия и Республики Тыва. Всего на турнир собралось более 300 спортсменов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы завоевали 11 медалей на первенстве России по конному спорту.

Источник фото: предоставлено мэрией Новосибирска

22

Рубрики : Спорт

Регионы: Томск Новосибирск

Теги : Соревнование медали Дзюдо


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Екатерина Маркова: Споры вокруг наследства могут разрушить весь бизнес

Екатерина Маркова: Споры вокруг наследства могут разрушить весь бизнес

На 100% избежать всех рисков невозможно, но минимизировать их возникновение — вполне реально
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Губернатор поручил увеличить поддержку волонтерства в муниципалитетах региона
15/10/24 16:40
Власть
Заельцовский район Новосибирска лидирует по количеству квартир на продажу
15/10/24 16:30
Бизнес Недвижимость
Минобрнауки предложило перенести на год срок сдачи «СКИФ» под Новосибирском
15/10/24 16:15
Власть Наука Недвижимость
Третье место на соревнованиях по дзюдо выиграли две спортсменки из Новосибирска
15/10/24 16:00
Спорт
Новосибирцы устали от большого количества мигрантов
15/10/24 15:45
Бизнес Общество
Администрация Искитима заплатит за расчистку русла реки Черная
15/10/24 15:30
Бизнес Власть
Девушка из Новосибирской области погибла под камнепадом на Алтае
15/10/24 15:15
Происшествия
Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» начал работу в Новосибирской области
15/10/24 15:09
Власть
«Уральские авиалинии» показали, как разбирают на запчасти самолет, севший в поле
15/10/24 14:45
Общество
На VII Агрофоруме обсудят вопросы продовольственной безопасности
15/10/24 14:35
Власть
За скрытые номера автомобилей водителей будут лишать прав на срок до 1,5 лет
15/10/24 14:20
Общество
Под Новосибирском арест тракторов побудил фермера погасить многомиллионный долг
15/10/24 14:00
Агропром Бизнес
«Рынок недвижимости выходит из пике»: в Новосибирске на треть выросло число ипотечных сделок на покупку квартир
15/10/24 13:45
Бизнес Недвижимость Общество
Своё дело в любом возрасте - Сбер рассказал в каком возрасте сибиряки чаще всего становятся самозанятыми
15/10/24 13:39
Бизнес
9 снегометателей закупит в лизинг мэрия Новосибирска
15/10/24 13:30
Бизнес Власть Город
Рыбаки спасли мужчину, более двух месяцев дрейфовавшего на лодке в Охотском море
15/10/24 13:10
Происшествия
В Новосибирской области директора МКУ оштрафовали из-за ям на дорогах
15/10/24 13:00
Власть Право&Порядок
«Расцветай на Дуси Ковальчук»: комфортная жизнь в нескольких минутах ходьбы от площади Калинина
15/10/24 12:52
Недвижимость
Из-за аварии с автобусом машины встали в пробку на Мочищенском шоссе в Новосибирске
15/10/24 12:45
Общество
В Новосибирске минимальный набор продуктов стоит более 6600 рублей
15/10/24 12:30
Общество Экономика
Популярное
На два дня закроют для движения полосу Димитровского моста в Новосибирске
15/10/24 17:00
Буфетчица попала в больницу после драки с девятиклассницей из-за булочки
15/10/24 15:35
Вор, обронивший паспорт при краже, предстанет перед судом Новосибирска
15/10/24 15:00
Девушка-подросток сбила 25-летнюю женщину в Новосибирске
15/10/24 12:00
Новосибирец трижды уходил в самоволку и получил 6,5 лет колонии
14/10/24 17:30
Более 170 пожаров произошло в Новосибирской области за неделю
14/10/24 15:30
Новости компаний
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 выгодных трехлетних вкладов
15/10/24 9:00
«Россети» приступили к строительству энергетической инфраструктуры для расширения Новосибирского участка Транссиба
14/10/24 16:42
Банк Уралсиб в Новосибирске стал членом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты
11/10/24 9:00
Прошел очередной питчинг проектов Второго межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб
10/10/24 9:00
«Эксперт РА» подтвердило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозом
8/10/24 9:00
20-летний юбилей отмечает крупнейшая электросетевая компания Новосибирской области
1/10/24 16:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска