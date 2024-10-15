Третье место на соревнованиях по дзюдо выиграли две спортсменки из Новосибирска

Новосибирские дзюдоисты успешно выступили на Всероссийских соревнованиях, завоевав две бронзовые медали.

На пьедестал взошли — Ксения Кононенко (тренер Антон Макаров) и Данила Новоселов (тренер Руслан Алиев).

— Юные спортсмены продемонстрировали высокий уровень мастерства и упорства в борьбе за медали, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

С 12 по 13 октября 2024 года в спортивном комплексе «Гармония» в Томске состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек под названием «Сила Сибири». Это яркое спортивное событие объединило сильнейших дзюдоистов из различных регионов: Сибири, Алтая, Тамбовской области, Республики Хакасия и Республики Тыва. Всего на турнир собралось более 300 спортсменов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы завоевали 11 медалей на первенстве России по конному спорту.