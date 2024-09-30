Мигранты массово бегут из Новосибирска на родину, чтобы не служить в армии РФ

В новосибирском аэропорту «Толмачево» прошел очередной рейд по выявлению незаконных мигрантов, а также лиц, получивших российское гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе мероприятий силовики проверили 28 иностранцев, из которых 18 доставили в военкоматы и поставили на воинский учет.

— Некоторые граждане из Средней Азии были выявлены уже дважды. На учет они так и не встали, а предпочли улететь обратно на родину в Таджикистан и Узбекистан. Служить они категорически не хотят. Заявляют, что им это не нужно, — сообщил VN.ru источник в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону.

Также были проверены таксисты-мигранты. Они также пояснили силовикам, что приехали в Новосибирск заработать денег и вернуться на родину. Служить в рядах армии РФ не входит в их планы.

— При этом документы, что они официально трудоустроены в такси, у них отсутствуют. Один из нелегалов вообще едва говорил по-русски. Таксисты ранее уже были выявлены, мы их отвезли в военкомат, поставили на учет, они должны были пройти в течение месяца медкомиссию, и прибыть повторно, но предпочли уехать домой. Их автомобили, а это более 15 такси, сейчас опечатаны, — добавил собеседник.

Рейды в новосибирской авиагавани и на ее территории сотрудники силовых ведомств проводят регулярно. Так, 5 сентября, облаву на мигрантов в общагах в промзоне возле аэропорта Толмачево устроили сотрудники УФСБ. Трое иностранных специалистов находились на территории РФ незаконно. Их отправили в спецприемник для последующей депортации.

14 сентября офицеры военного СК проверили в аэропорту 23 человека, 13 натурализованных граждан доставили в военкоматы для постановки на воинский учет.

19 сентября оперативники регионального УФСБ совместно с прокурорскими работниками обнаружили «гнездо» мигрантов в Советском районе города. В здании на Солнечногорской гости из Средней Азии устроили свою общагу со спальными местами и воображаемой кухней.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд расторгнул фальшивый брак местного жителя и иностранки, которая таким образом хотела получить заветное российское гражданство. Липовую жену отправят на родину после того, как установят ее местонахождение.