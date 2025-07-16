Новосибирцы узнали, когда выгодно брать отпуск в 2026-м году

Проект постановления предлагает перенести в 2026 году следующие выходные дни:

с субботы 3 января на пятницу 9 января;

с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря.

В результате россияне получат длительные периоды отдыха:

на Новый год: с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 (12 дней);

в феврале: с 21 по 23 февраля (3 дня);

в марте: с 7 по 9 марта (3 дня);

в мае: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня);

в июне: с 12 по 14 июня;

в ноябре — дополнительный выходной 4 ноября;

новогодние праздники в декабре 2026 года также начнутся 31 декабря.

Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob, рассказал, что по закону наличие дополнительных выходных или праздничных дней не влияет на оклад. Он не изменяется, независимо от количества рабочих дней в месяце. Однако стоимость одного рабочего дня сотрудника с окладом зависит от количества рабочих дней в месяце. Чтобы ее узнать, нужно разделить оклад на количество рабочих дней в месяце.

Эксперт добавил, что отпуск всегда оплачивается по одним и тем же правилам: исходя из средней заработной платы. По его словам, июль является самым удачным месяцем для отпуска. Чуть менее благоприятными будут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.

Самым невыгодным месяцем для отпуска традиционно считается январь. За ним следуют май и февраль. Решив взять отпуск в эти периоды, можно потерять часть отпускных по сравнению с заработной платой. Остальные месяцы года находятся в среднем диапазоне по выгодности, и отпуск в них не приведет к значительным финансовым потерям.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили удлинить новогодние праздники в России до 12 дней. Официальные новогодние каникулы пока предусмотрены с 1 по 8 января 2026 года.