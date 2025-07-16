Новосибирцы узнали, когда выгодно брать отпуск в 2026-м году

Проект постановления предлагает перенести в 2026 году следующие выходные дни:
В результате россияне получат длительные периоды отдыха:
Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob, рассказал, что по закону наличие дополнительных выходных или праздничных дней не влияет на оклад. Он не изменяется, независимо от количества рабочих дней в месяце. Однако стоимость одного рабочего дня сотрудника с окладом зависит от количества рабочих дней в месяце. Чтобы ее узнать, нужно разделить оклад на количество рабочих дней в месяце.
Эксперт добавил, что отпуск всегда оплачивается по одним и тем же правилам: исходя из средней заработной платы. По его словам, июль является самым удачным месяцем для отпуска. Чуть менее благоприятными будут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.
Самым невыгодным месяцем для отпуска традиционно считается январь. За ним следуют май и февраль. Решив взять отпуск в эти периоды, можно потерять часть отпускных по сравнению с заработной платой. Остальные месяцы года находятся в среднем диапазоне по выгодности, и отпуск в них не приведет к значительным финансовым потерям.
Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили удлинить новогодние праздники в России до 12 дней. Официальные новогодние каникулы пока предусмотрены с 1 по 8 января 2026 года.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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