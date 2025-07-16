Участники проекта «Герои НовоСибири» выполнили нормативы ГТО

В рамках стартового этапа регионального проекта «Герои НовоСибири» участники специальной военной операции прошли насыщенный курс, включавший утренние зарядки под руководством прославленных олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, освоение нормативов комплекса ГТО, детальный разбор техники выполнения упражнений и индивидуальные тренировки. Также была организована экскурсия на крупные спортивные объекты.

Программа проекта предусматривает не только теоретические занятия, но и обязательные физические нагрузки. Опытные тренеры и спортсмены, при поддержке регионального министерства спорта, осуществляли индивидуальный подход к каждому участнику.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов подчеркнул важность проведения тренировок для военнослужащих, отметив высокий уровень взаимодействия и усердие участников, многие из которых ранее не занимались спортом. Он выразил благодарность спортивным школам за демонстрацию необходимых упражнений и техники, а также за индивидуальную работу с участниками, имеющими ограничения по здоровью.

Ежедневные зарядки проводились под руководством известных спортсменов, таких как Ирина Минх, Виктор Маркин, Евгений Подгорный, Михаил Алоян и другие. В программу также были включены занятия плаванием, которые вели мастера спорта России международного класса Сергей Герасимов и мастер спорта России Евгений Болтовский, помогавшие участникам освоить правильную технику плавания. Кроме того, были организованы тренировки по единоборствам. По инициативе участников проекта были приняты нормативы ГТО.

Участники проекта посетили региональный центр волейбола «Локомотив-Арена», где ознакомились с организацией работы крупного спортивного объекта.

Все участники выразили удовлетворение спортивной программой первого модуля, подчеркнув важность хорошей физической формы не только для выполнения боевых задач, но и для формирования здорового поколения.

Проект «Герои НовоСибири» является частью масштабной инициативы, разработанной Администрацией Президента и Академией Госслужбы. Он предоставляет ветеранам и участникам СВО возможность получить новые знания и навыки для дальнейшей реализации своего потенциала. В рамках проекта министр физической культуры и спорта стал наставником одного из ветеранов.