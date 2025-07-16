Новосибирская область укрепляет связи с китайскими партнерами

Новосибирская область укрепляет экономические связи с КНР. Глава области лично ознакомился с деятельностью Информационно-делового центра Новосибирской области, открытого 23 мая на территории международного выставочного комплекса «Жемчужина ШОС» в городе Циндао (провинция Шаньдун, Китай).

Андрей Травников выразил благодарность губернатору провинции Шаньдун, господину Чжоу Найсяну, правительству провинции и руководству КНР за приглашение на Форум регионального торгово-экономического сотрудничества Китая и стран ШОС, а также за поддержку в работе Информационно-делового центра Новосибирской области. Он подчеркнул, что Китай остается ключевым внешнеторговым партнером региона по количеству заключенных контрактов и объему товарооборота, и отметил значительный потенциал для дальнейшего развития экономических отношений. Новосибирская область поддерживает тесные межрегиональные связи с шестью провинциями и муниципалитетами КНР. Размещение представительства именно в провинции Шаньдун было осознанным решением, учитывая диверсифицированность экономики региона и его роль как крупного распределительного центра в азиатской части России, торговых ворот для Сибири и Дальнего Востока.

Китайская сторона выразила заинтересованность в развитии всесторонних отношений, что подтверждается планами по открытию аналогичных площадок в других регионах Китая. Ранее новосибирские предприниматели поддержали создание Центра международных проектов Новосибирской области в Циндао, где расположен один из крупнейших портов мира.

На площадке Центра состоялся «День открытых дверей», где были представлены крупные инвестиционные проекты, в том числе проект строительства маслозавода ООО «Маслов» и проект «Платформа Терминала Евросиб в Новосибирской области». Андрей Ромашевский отметил, что выставки «Новосибирск Экспоцентр» входят в число лидеров в России. С момента открытия в шоуруме Информационно-делового центра Новосибирской области представлена продукция 15 компаний региона. Уже подписан ряд перспективных соглашений с представителями органов власти и бизнеса КНР.