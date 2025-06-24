Рекламодателям

В Госдуме предложили удлинить новогодние праздники в России до 12 дней

  • 24/06/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Официальные новогодние каникулы пока предусмотрены с 1 по 8 января 2026 года

В 2026 году новогодние каникулы могут продлить с 31 декабря по 11 января включительно за счет дополнительных выходных, сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По словам депутата, согласно производственному календарю, 31 декабря 2025 года будет выходным днем. Новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января 2026 года. Но 8 января выпадает на четверг. Поэтому первым рабочим днем станет пятница, 9 января. А затем последуют еще два выходных — 10 и 11 января.

Он полагает, что 9 января не станет полноценным рабочим днем. По его мнению, люди будут брать отпуск за свой счет или договариваться с работодателем о других вариантах.

— Поэтому у правительства, очевидно, возникает возможность сделать 9 января тоже выходным, что я считаю логичным сделать. И предусмотреть это в производственном календаре, — сказал Нилов.

В итоге первым рабочим днем 2026 года станет понедельник, 12 января. Парламентарий Нилов считает, что это даст россиянам возможность «нормально отдохнуть», особенно учитывая высокий уровень стресса и тревожности в обществе.

Министр труда Антон Котяков ранее заявил, что ведомство планирует сделать 31 декабря 2026 года выходным. Это позволит гражданам лучше подготовиться к Новому году. Депутат Госдумы Алексей Говырин добавил, что производственный график 2026 года будет сбалансированным, что позволит планировать отпуска и отдых. Однако с 27 октября по 1 ноября будет шестидневная рабочая неделя из-за переноса выходных дней.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили сделать майские выходные непрерывными. Депутат попросил Минтруд сделать выходными дни с 1 по 9 мая в 2026 году.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

8

Рубрики : Общество

Регионы: Россия

Теги : Новый год Госдума выходные


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Григорий Цой, директор и сооснователь ООО «Беспилотные системы»

Григорий Цой: В России меняется парадигма использования беспилотников

Сейчас потребитель прежде всего определяет ценность, которую хочет получить от БПЛА, и рынок на это реагирует
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Госдуме предложили удлинить новогодние праздники в России до 12 дней
24/06/25 16:00
Общество
Вагоны сошли с рельс у разреза «Богатырь» в Новосибирской области
24/06/25 15:30
Бизнес Право&Порядок
«Я рядом»: психолог дал рекомендации родителям для поддержки детей, не сдавших ЕГЭ
24/06/25 15:00
Общество
ПМЭФ-2025: билайн и Инфомаксимум подписали соглашение о развитии генеративного ИИ
24/06/25 14:23
Бизнес Технологии
Энергетики Новосибирской области готовятся к новому удару стихии
24/06/25 14:00
Общество
билайн и VK Tech предложат бизнесу облачные сервисы нового уровня
24/06/25 13:42
Бизнес Технологии
Арендатору пескобазы в Новосибирске не удалось отменить решение мэрии
24/06/25 13:00
Бизнес Власть
Более 83 тысяч детей отдыхают в лагерях Новосибирской области летом 2025
24/06/25 12:35
Власть
Бывший замминистра Новосибирской области Ставицкий осужден на три года
24/06/25 12:00
Власть Право&Порядок
Новосибирцы стали активнее общаться и учиться онлайн
24/06/25 11:15
Бизнес
Жителям Новосибирска с марта 2026 года поменяют дни оплаты за ЖКХ
24/06/25 11:00
Общество
Названы три автомобиля, чаще всего попадающих в ДТП в России
24/06/25 10:00
Зернотрейдеры Новосибирска начали покупать вагоны-зерновозы
24/06/25 9:00
Агропром Бизнес ВЭД
Преступники в России начали угонять машины прямо из автосервиса
23/06/25 19:00
Темп роста неплатежей ИП в регионах Сибири принял массовый характер
23/06/25 18:30
Бизнес Власть
В Новосибирске согласуют еще 17 проектов комплексного развития территории
23/06/25 18:00
Власть Недвижимость Общество
Более тысячи новосибирцев поддержали инициативу по установке памятника Сталину
23/06/25 17:45
Власть
«Ливни с грозами и шквалистый ветер»: новосибирцев предупредили о надвигающемся на регион шторме
23/06/25 17:30
Общество
Россиян предупредили о риске появления радиоактивных продуктов из-за Ирана
23/06/25 17:00
Общество
В Новосибирской области расширят штат комиссий по делам несовершеннолетних
23/06/25 16:50
Власть
Популярное
«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска
16/06/25 18:15
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новости компаний
Номинация «АгроПРО»: конкурс журналистов освещает достижения АПК Сибири
11/06/25 12:05
Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
10/06/25 10:08
Состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС»
10/06/25 9:54
Банк Уралсиб разработал функционал для создания MLOps-платформы
9/06/25 9:10
«Сибирь.ПРО»: новые вызовы и задачи стройиндустрии Сибири обсудили в номинации «Свой дом»
6/06/25 12:43
Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: тема производственного потенциала регионов прозвучит в новой номинации
5/06/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности