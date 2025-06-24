В Госдуме предложили удлинить новогодние праздники в России до 12 дней

В 2026 году новогодние каникулы могут продлить с 31 декабря по 11 января включительно за счет дополнительных выходных, сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По словам депутата, согласно производственному календарю, 31 декабря 2025 года будет выходным днем. Новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января 2026 года. Но 8 января выпадает на четверг. Поэтому первым рабочим днем станет пятница, 9 января. А затем последуют еще два выходных — 10 и 11 января.

Он полагает, что 9 января не станет полноценным рабочим днем. По его мнению, люди будут брать отпуск за свой счет или договариваться с работодателем о других вариантах.

— Поэтому у правительства, очевидно, возникает возможность сделать 9 января тоже выходным, что я считаю логичным сделать. И предусмотреть это в производственном календаре, — сказал Нилов.

В итоге первым рабочим днем 2026 года станет понедельник, 12 января. Парламентарий Нилов считает, что это даст россиянам возможность «нормально отдохнуть», особенно учитывая высокий уровень стресса и тревожности в обществе.

Министр труда Антон Котяков ранее заявил, что ведомство планирует сделать 31 декабря 2026 года выходным. Это позволит гражданам лучше подготовиться к Новому году. Депутат Госдумы Алексей Говырин добавил, что производственный график 2026 года будет сбалансированным, что позволит планировать отпуска и отдых. Однако с 27 октября по 1 ноября будет шестидневная рабочая неделя из-за переноса выходных дней.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили сделать майские выходные непрерывными. Депутат попросил Минтруд сделать выходными дни с 1 по 9 мая в 2026 году.