Новосибирцы в марте взяли почти 900 автокредитов

В марте 2025 года в Новосибирской области банки выдали 895 автозаймов на общую сумму 1,24 миллиарда рублей. Для сравнения, в феврале, было выдано 843 кредита на сумму 1,13 миллиарда рублей. Средний чек за март составил 1,38 миллиона рублей, в феврале — 1,34 миллиона.

Всего за первый квартал 2025 года в России было выдано 196,22 тысяч автомобильных кредитов на общую сумму 246,97 млрд рублей. По сравнению с четвёртым кварталом прошлого года количество выдач сократилось на 15%, а объём — на 24%. В период с октября по декабрь 2024 года было выдано 231,38 тысяч автокредитов на 322,86 миллиардов рублей. П

В марте средний размер займа на новое авто в стране составлял 1,30 млн рублей, а средний срок кредитования — 59 месяцев (4 года 11 месяцев). В феврале эти показатели были следующими: 1,27 млн рублей и 57 месяцев (4 года 9 месяцев).

По данным Объединенного Кредитного Бюро, владельцы подержанных автомобилей в марте брали кредиты в среднем на сумму 1,29 млн рублей на срок 77 месяцев (6 лет 5 месяцев), а в феврале — на 1,26 млн рублей и 76 месяцев (6 лет 4 месяца).

Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля в марте снизилась до 22,28% по сравнению с 23,70% в феврале. ПСК для новых автомобилей в марте составила 19,95%, а для подержанных — 28,77%. На начало апреля полная стоимость автокредита увеличилась до 24,35%.

Ранее редакция сообщала о том, что российские дилеры просят льготные автокредиты. РОАД предлагает запустить программу со ставкой не более 10% годовых.