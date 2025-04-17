Новосибирцы в марте взяли почти 900 автокредитов

В марте 2025 года в Новосибирской области банки выдали 895 автозаймов на общую сумму 1,24 миллиарда рублей. Для сравнения, в феврале, было выдано 843 кредита на сумму 1,13 миллиарда рублей. Средний чек за март составил 1,38 миллиона рублей, в феврале — 1,34 миллиона.
Всего за первый квартал 2025 года в России было выдано 196,22 тысяч автомобильных кредитов на общую сумму 246,97 млрд рублей. По сравнению с четвёртым кварталом прошлого года количество выдач сократилось на 15%, а объём — на 24%. В период с октября по декабрь 2024 года было выдано 231,38 тысяч автокредитов на 322,86 миллиардов рублей. П
Ранее редакция сообщала о том, что российские дилеры просят льготные автокредиты. РОАД предлагает запустить программу со ставкой не более 10% годовых.
Источник фото: Источник фото: Freepik / Автор — senivpetro
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