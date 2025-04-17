В Новосибирске раскрыта тайна склепа рыцаря с Красного проспекта

В 1971 году при прокладке кабельных линий в центре Новосибирска около собора Александра Невского связисты обнаружили склеп, в котором находился гроб со шпагой и инициалами «Н.Т.».

— Связисты копали канаву от начала Советской вдоль Красного проспекта. Когда трактор дошел до центра самого храма, он зацепил ковшом и разрушил угол склепа. А там – пустота и гроб. Тракторист прибежал к нам на студию, чтобы позвонить по телефону и сообщить в милицию. В этот день на студии был я и наш оператор Донат Азолин, — цитирует VN.ru звукорежиссера, члена Союза кинематографистов Валерия Соловьева.

Кинохроникёры запечатлели находку, однако кадры засекретили по распоряжению обкома партии. 2-х минутный сюжет о найденной могиле под Красным проспектом новосибирцы впервые увидели в 1989 году. Сейчас уникальные кадры показывают в музее документального кино Новосибирска.

Выяснилось, что в склепе был похоронен один из первопроходцев Транссибирской магистрали инженер Николай Тихомиров. Гроб с его останками без лишней шумихи был перенесён на Заельцовское кладбище. В ноябре 2010 года там был открыт мемориальный комплекс.

Николай Михайлович Тихомиров (1857– 1900) — один из первопроходцев Транссибирской магистрали. 15 лет своей жизни он отдал строительству, изысканиям и проектированию железных дорог: Самаро-Уфимской, Оренбургской, Западно-Сибирской. Участвовал в строительстве мостов через Кыштымские пруды, через Ишим у Петропавловска и через Обь. Руководил строительством собора во имя Александра Невского. Умер он в 43 года от кровоизлияния в мозг.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске при помощи искусственного интеллекта оживили Бориса Богаткова. Ролик выпущен в рамках проекта «Столица Сибири – родина Героев».