Новосибирский визажист оценила доступность декоративной косметики

Санкции со стороны стран Запада серьезно ударили по сегменту декоративной косметики. После того, как целый ряд зарубежных компаний по производству теней и румян объявили о приостановке деятельности или уходе из РФ, россиянки всерьез озаботились вопросом наведения красоты. На первых порах он казался фактически нерешаемым.

Только за первые несколько месяцев действия санкций российский рынок покинули американская компания Estée Lauder (владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty), французский L’Oréal (бренды Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy), немецкий Henkel (бренды Schwarzkopf, Fa, Taft, Brillance, Natural Styling) и этот список регулярно продолжал пополняться, а косметичка россиянок заметно худеть.

С большими трудностями в 2022 году столкнулись и российские производители парфюмерии и косметики, ведь на тот момент они напрямую зависели от поставок иностранного сырья. В этом сегменте импортозависимость оценивалась порядка 90%!

Но отечественный рынок декоративной косметики быстро адаптировался к новым реалиям. И в результате санкции сказались на нем самым позитивным образом, подтолкнув российских производителей к интенсивному развитию. Только за первый год действия ограничительных мер их доходы выросли более чем на 71%. Но удалось ли им полностью закрыть все позиции по декоративной косметике, стать равноценными аналогами зарубежных брендов? Новосибирский визажист Екатерина Вебер считает, что прогресс за последние три года действительно был феноменальный, но некоторые позиции отечественным компаниям все же так и не удалось закрыть.

— Всё оказалось ни так страшно, как все думали. Да, действительно некоторые бренды ушли, часть из бюджетного ценового сегмента, часть из люкса. Ушедшие бренды из бюджетного ценового сегмента можно купить на маркетплейсах. А вот с люксовыми брендами дела обстоят посложнее, их можно приобрести самостоятельно в дьюти-фри или за границей. Ещё есть вариант покупки у байеров, но это уже с небольшой комиссией, — говорит визажист.

Екатерина Вебер уверена, что у современных модниц больше нет необходимости тратить время на поиски любимых брендов, большинству из них можно найти достойную замену.

— В бюджетном сегменте это сделать проще, российские производители выпускают большое количество косметики, которая с лёгкостью заменяет ушедшие бренды. С люксом немного сложнее. Российские производители пытаются заменить ушедшую долю люкса, но, на мой взгляд, это получается хуже, чем в бюджетном сегменте. Страдает и упаковка и содержимое. Местным брендам пока не удается заменить идентичные западные аналоги, — уверена эксперт.

При этом визажист утверждает, что часть люкса (Dior, Chanel и Tom Ford) периодически можно приобрести в специализированных магазинах Новосибирска. Но, как правило, их завозят в очень ограниченном количестве и далеко не все оттенки. Несмотря на это всю косметику тут же раскупают.

— Что касается цены, то она стала выше, но это из-за общего повышения стоимости на изготовление косметики и возросшего курса рубля. С момента вступления в силу санкций стоимость декоративки в среднем выросла на 60%, — заключает Екатерина Вебер.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске косметика и парфюмерия за год подорожали на 30%. Цены выросли как на товары премиум-класса, так и на массовые товары.