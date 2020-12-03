Новосибирск получит 5 млрд на новую дорогу и ливневку

С 2022 года в Новосибирске приступают к строительству дороги по ул. Доватора в направлении Плющихинского жилмассива в рамках федеральной программы «Жилье». На нее запланированы около 1,5 млрд рублей. Также средства программы будут направлены и на создание новой ливневой канализации. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил во время еженедельной пресс-конференции.

— Мы планируем строительство ливневой канализации в районе жилмассива «Чистая слобода» по ул. Порт-Артурская, очистных сооружений и коллектора, который после очистки будет сбрасывать воду в котлован на Юго-Западном жилмассиве, — говорит глава города. — Это очень серьезная проблема, сегодня этот котлован пополняется за счет сточных вод. Там места болотистые, очень много воды. Поэтому, строя дорогу по ул. Титова, мы очень серьезные средства затратили, чтобы проложить ливневую канализацию.

В целом на дорогу и ливневку мэрия рассчитывает получить из вышестоящих бюджетов за 4 года около 5 млрд рублей.

Стоит напомнить, что еще одна ливневая канализация на левом берегу города строится в районе будущей ледовой арены. На площадке создается комплекс сооружений, включающих коллектор ливневой канализации диаметром 1200 мм и общей протяженностью 1894,5 м (в том числе сбросной участок протяженностью 61,5 м). Для коллектора запланировано строительство водопропускного сооружения, грунтовой насыпи и очистных сооружений. По расчетам проектировщиков, комплекс сооружений должен принять на себя основной объем стоков центра Левобережья Новосибирска — жилмассивов, расположенных в районах площадей Маркса и Лыщинского, а также будущих спортивных объектов. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Всего, как сообщалось ранее, до 2028 года в Новосибирске планируется строительство 150 км новых ливневых канализаций. Сегодня в городе около 100 выпусков в бассейны рек, а очистными сооружениями охвачена только небольшая их часть.

Фото: pixabay.com, автор- _Alicja_