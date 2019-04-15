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Новосибирцы впервые писали Тотальный диктант под диктовку вице-президента «Ростелекома»

  • 15/04/2019, 15:08
На новой площадке акции свои знания проверили почти 170 новосибирцев.

Новосибирцы впервые писали Тотальный диктант под диктовку вице-президента «Ростелекома»13 апреля в России и за рубежом прошел «Тотальный диктант». На новой площадке акции в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики, где «диктатором» впервые выступил вице-президент ПАО «Ростелеком» Николай Зенин, свои знания проверили почти 170 новосибирцев.

— Грамотность и владение родным языком важны для любого человека. В силу развития технологий и гаджетов, мы все меньше и меньше пишем от руки и обращаем внимание на грамматику. Поэтому участие в таких акциях, как «Тотальный диктант» важно для популяризации русского языка. Наши дети должны писать и разговаривать легко и свободно на родном языке, а главное – правильно. И мы, в свою очередь, обязаны его сохранять, — отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Роль диктатора (так называется человек, диктующий текст), по словам Николая Зенина, потребовала специальной подготовки:

— Я давно ничего не диктовал. Пришлось потренироваться. Почитать текст вслух, с выражением, чтобы все участники успели записать каждое слово. Надеюсь, с этой ролью я справился.

В Новосибирске в 2019 году работало рекордное количество площадок – более ста. По оценкам организаторов, девять тысяч жителей столицы Сибири и районов области вернулись 13 апреля за парты, чтобы проверить свои знания русского языка и написать текст Павла Басинского. В числе участников акции были и сотрудники «Ростелекома».

— Участие в Тотальном диктанте я принимал впервые. Можно сказать, что был сосредоточен только на тексте: он отличный. Самое сложное для меня – знаки препинания, поэтому пришлось готовиться и вспоминать правила школьной программы. Но это полезно, ведь не важно, гуманитарий ты или технарь, важно уметь разговаривать грамотно, формулировать мысли четко и понятно, – отметил начальник отдела управления цифровыми сервисами и платформами макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Артем Кальченко.

Консультации филологов и разбор работ в Новосибирске стартуют 19 апреля. Тогда же станет известен состав «отличников», награждение которых состоится в мае. Информация об оценках в личных кабинетах участников появится после 23 апреля.

— С одной стороны, Тотальный диктант возвращает нас в детство: относитесь к нему как к веселой игре. Но с другой стороны, это очень серьезное культурное дело. Не секрет, что грамотность в стране чудовищно упала, люди все меньше пишут от руки, даже длинные электронные письма стали редкостью. <…> Все правила русского языка – культура нашего общения, они нас объединяют, – резюмировал в обращении к участникам акции автор текста-2019 Павел Басинский.

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Впервые он состоялся в 2004 году как студенческая инициатива «Глум-Клуба» – творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. Первыми «диктаторами» были преподаватели НГУ. Авторами «Диктанта» в разные годы становились известные российские писатели: А. Иванов, Д. Рубина, Б. Стругацкий, Е. Водолазкин, Д. Быков, Г. Яхина, З. Прилепин и другие. В этом году автором стал Павел Басинский. За 15 лет существования Тотальный диктант превратился во всемирное событие. В 2018 году акция прошла в 1021 населенных пунктах, охватив 76 стран, ее участниками стали более 230 тысяч человек. Тотальный диктант – общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров.  Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Сайт проекта totaldict.ru.

Фото: пресс-служба компании

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