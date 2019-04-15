 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Студенты НГТУ сделали гибрид квадрокоптера и самолета

Он сможет поднимать груз в 2,5 кг и перевозить его со скоростью 70 км/ч на расстояние 75 км.
  • 15/04/2019, 14:21
Студенты НГТУ сделали гибрид квадрокоптера и самолета

Студенты факультета летательных аппаратов НГТУ создали новый летательный аппарат, который совмещает в себе возможности привычного квадрокоптера и самолета. В начале апреля прошли первые испытания разработки, сообщили в пресс-службе университета. Помимо подъемных четырех винтов дрон имеет крылья, хвостовое оперение, а также пятый винт, который толкает квадрокоптер вперед. В англоязычной среде подобные аппараты получили название «wingcopter», что можно перевести как «крылокоптер». Крылокоптер взлетает, как обычный дрон, а после набора высоты переходит в режим самолета — в горизонтальный полет. В этот момент подъемные винты отключаются, что приводит к значительной экономии электроэнергии.

— Простой мультикоптер весьма ограничен по радиусу действия. Не хватает скорости и эффективности использования запаса энергии батарей. Главное преимущество нашей разработки — гибридная схема. Ее можно рассматривать с разных сторон и как самолет с возможностями мультикопторного взлета, и как мультикоптер с возможностью перехода в самолетный режим. Это решение, по расчетам, позволит дрону значительно увеличить скорость и дальность полета по сравнению с привычными мультикоптерами, — рассказал декан факультета летательных аппаратов НГТУ НЭТИ и руководитель проекта доктор технических наук Сергей Саленко.

Как подчеркнул научный консультант проекта, профессор кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ Илья Зверков, сейчас многие пытаются использовать квадракоптеры для доставки небольших грузов

— Проблема в том, что традиционные дроны очень неэффективны в горизонтальном полете, — говорит Илья Зверков. —  Они не могут планировать, поэтому большую часть энергии им приходится тратить не на сам полет, а просто на удержание дрона в воздухе. Это очень ограничивает дальность и скорость полета, ведь запас энергии батарей ограничен.

Отмечается, что для крылокоптера была рассчитана новая аэродинамическая схема с пятью винтами, один из которых толкает летательный аппарат вперед. Все они работают от одного аккумулятора.

— Сейчас создание подобных гибридов весьма популярно. Есть два основных направления: с поворачивающимися винтами, как на знаменитом американском военном конвертоплане Ospreу, и отдельно подъемными винтами и одним толкающим. Основной вес силовой установки приходится на аккумуляторы. Поэтому лишний двигатель слабо меняет общий весь аппарата, нет большой разницы, 4 или 5 винтов на нем будет стоять, зато подъемные и тяговые винтомоторные установки можно точнее оптимизировать под выполняемую задачу. Использование пятого винта позволяет отказаться от сложного и не очень надежного поворотного механизма, а также использовать для горизонтального полета специальный винт меньшего диаметра, который даст преимущество в скорости и экономичности, — объясняет Илья Зверков.

Опытный образец крылокоптера весит 7,7 килограмма, имеет размах крыльев в 203,4 см. Он сможет поднимать груз в 2,5 кг и перевозить его со скоростью 70 км/ч на расстояние 75 км. Для сравнения, современные грузовые мультикоптеры с такой же взлетной массой перевозят аналогичные грузы со скоростью 75 км/ч и на расстояния не более 15 км.

В начале апреля прошел первый подъем конвертоплана. На видео испытаний опытный образец был ограничен специальными тросами из соображений безопасности.

Фото: пресс-служба НГТУ

Популярное с сайта

В регионе от кори привьют более девяти тысяч человек

В регионе от кори привьют более девяти тысяч человек

15/04/2019, 17:11
Подчищающая иммунизация против кори началась в апреле и продлится до октября.
Доходы сибирского полпреда за год выросли на 900 тыс руб

Доходы сибирского полпреда за год выросли на 900 тыс руб

15/04/2019, 17:00
В 2018 году Сергея Меняйло в собственности появилась квартира площадью 152,7 кв. м.
Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?

Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?

15/04/2019, 16:11
Судя по декларациям, крупных покупок у парламентариев не было. У некоторых доходы существенно снизились по сравнению с декларацией за 2017 год.

Актуальный разговор

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Все материалы
Новости

«Справедливая Россия» хочет преодолеть политмонополию власти

15/04/2019, 19:53

Средняя стоимость автомобилей в Новосибирске снизилась на 5,4%

15/04/2019, 19:49

Новосибирские врачи-стоматологи запатентовали способ адаптации детей с РАС к лечению

15/04/2019, 18:20

S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Гуанчжоу

15/04/2019, 17:33

Тонкостям импорта научат на бесплатном мастер-классе

15/04/2019, 17:20

В регионе от кори привьют более девяти тысяч человек

15/04/2019, 17:11

Доходы сибирского полпреда за год выросли на 900 тыс руб

15/04/2019, 17:00

Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?

15/04/2019, 16:11

В Новосибирске начался заочный этап обсуждения проекта благоустройства набережной

15/04/2019, 15:14

Новосибирские инноваторы могут получить до 5 млн рублей на свои разработки

15/04/2019, 13:39

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска