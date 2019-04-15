 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В Новосибирске начался заочный этап обсуждения проекта благоустройства набережной

Он продлится до 21 апреля.
  • 15/04/2019, 15:14
В Новосибирске начался заочный этап обсуждения проекта благоустройства набережной

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска приглашает всех желающих к обсуждению проекта благоустройства Михайловской набережной – 3-го этапа – территории, ограниченной зоной для проведения массовых мероприятий и отелем «River Park», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Разработчик концепции – архитектурная мастерская «Адаптик-А».

Проект доступен для скачивания по ссылке.

В мэрии рассказали, что обсуждение будет проходить в два этапа:

I этап: заочный с 15 по 21 апреля. Вы можете оставлять свои комментарии к данной новости на сайте green.novo-sibirsk.ru.

II этап: очный, в рамках которого будет организовано открытое обсуждение в один из дней на неделе с 22 по 24 апреля. Информация о дате и времени будет объявлена дополнительно.

Фото: слайд из проекта

Популярное с сайта

В регионе от кори привьют более девяти тысяч человек

В регионе от кори привьют более девяти тысяч человек

15/04/2019, 17:11
Подчищающая иммунизация против кори началась в апреле и продлится до октября.
Доходы сибирского полпреда за год выросли на 900 тыс руб

Доходы сибирского полпреда за год выросли на 900 тыс руб

15/04/2019, 17:00
В 2018 году Сергея Меняйло в собственности появилась квартира площадью 152,7 кв. м.
Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?

Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?

15/04/2019, 16:11
Судя по декларациям, крупных покупок у парламентариев не было. У некоторых доходы существенно снизились по сравнению с декларацией за 2017 год.

Актуальный разговор

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Все материалы
Новости

«Справедливая Россия» хочет преодолеть политмонополию власти

15/04/2019, 19:53

Средняя стоимость автомобилей в Новосибирске снизилась на 5,4%

15/04/2019, 19:49

Новосибирские врачи-стоматологи запатентовали способ адаптации детей с РАС к лечению

15/04/2019, 18:20

S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Гуанчжоу

15/04/2019, 17:33

Тонкостям импорта научат на бесплатном мастер-классе

15/04/2019, 17:20

В регионе от кори привьют более девяти тысяч человек

15/04/2019, 17:11

Доходы сибирского полпреда за год выросли на 900 тыс руб

15/04/2019, 17:00

Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?

15/04/2019, 16:11

Студенты НГТУ сделали гибрид квадрокоптера и самолета

15/04/2019, 14:21

Новосибирские инноваторы могут получить до 5 млн рублей на свои разработки

15/04/2019, 13:39

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска