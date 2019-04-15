В Новосибирске начался заочный этап обсуждения проекта благоустройства набережной

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска приглашает всех желающих к обсуждению проекта благоустройства Михайловской набережной – 3-го этапа – территории, ограниченной зоной для проведения массовых мероприятий и отелем «River Park», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Разработчик концепции – архитектурная мастерская «Адаптик-А».

Проект доступен для скачивания по ссылке.

В мэрии рассказали, что обсуждение будет проходить в два этапа:

I этап: заочный с 15 по 21 апреля. Вы можете оставлять свои комментарии к данной новости на сайте green.novo-sibirsk.ru.

II этап: очный, в рамках которого будет организовано открытое обсуждение в один из дней на неделе с 22 по 24 апреля. Информация о дате и времени будет объявлена дополнительно.

Фото: слайд из проекта