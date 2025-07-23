Цены снова выросли: Новосибирские магазины начали продавать школьную форму

В Новосибирских магазинах в июле началась продажа школьной формы. Для семей с детьми именно на одежду приходятся самые большие траты при подготовке к школе. Infopro54 изучил ценники, опросил родителей школьников и посчитал, на сколько подорожали сборы к школе.

Школьная форма в том или ином виде есть во всех новосибирских школах. Большинство учебных заведений сотрудничают с определенными компаниями, выбирает и утверждает цвета, фасоны, аксессуары и требует от учеников носить именно такую форму. Родители учеников говорят, что именно этот вариант самый дорогой.

— У нас школа сотрудничает с той самой фирмой, которая почти со всеми школами города договорилась. В прошлом году ребенок был в первом классе — мы все покупали в их магазине, и итоговая сумма была просто огромной. Две пары брюк, четыре рубашки, жилет, шеврон, футболка с логотипом школы — около 30 тысяч в итоге получилось. В этом году многое снова надо купить, сын вырос. Я всё посчитала и поняла, что не потяну покупки в магазине, который почему-то выбран школой. Каждая вещь подорожала на 200-400 рублей. Если покупать весь комплект, то это минимум 40 тысяч рублей. Вместе с обувью выходит порядка 50 тысяч рублей. Я буду искать на маркетплейсе, в других магазинах нужную нам расцветку. Это не сложно, многие так делают. Почти 4000 рублей за трикотажный жилет — это не гуманный ценник», — говорит жительница Новосибирска Юлия Короткевич.

В школах, где нет строгих требований по форме, но есть уловный дресс-код, родители тоже тратят на одежду детей серьезные суммы.

— В нашей школе как таковой формы нет, но есть строгие требования к цветовой гамме и фасонам: темный низ, светлый верх, определенная длина и вид юбок. Где покупать выбираем сами. Дочь в 9-м классе, юбки и брюки остались с прошлого года. Рубашки, блузки, жилет и пиджак надо покупать. Все вместе — минимум 15 тысяч рублей. Добавляем обувь, и всё — одной зарплаты нет. Я именно в июле инфляцию ощущаю острее всего, когда собираю ребенка в школу, – рассказала мама девятиклассницы Анастасия Зарубина.

Журналист Infopro54 посетил четыре магазина разных брендов, торгующих школьной фирмы и сравнил ценники с прошлогодними: рост цен на школьные платья, юбки, брюки, рубашки и блузки составил 10-12%.

Официальные данные Новосибирскстата наблюдения потребителей в целом подтверждают. Так, в ценовой сводке за июнь 2025 года указано, что средняя цена брюк для школьника составляет 2792 рубля. В июне прошлого брюки стоили 2306 рублей. Цена юбки для школьницы в текущем году 1662 рубля, в 2024 году – 1441 рубль.

Ранее новосибирские эксперты оценили влияние нового ГОСТа на стоимость школьной формы. Согласно государственному стандарту, который носит рекомендательный характер, школьная одежда должна быть светской, «эстетичной», без элементов «асоциальных» молодёжных организаций, консервативного делового стиля.