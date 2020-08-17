Новосибирцы взяли в июле 19,4 тыс потребзаймов

В Новосибирской области в июле банки выдали 19,4 тыс потребительских кредитов на общую сумму 6,8 млрд рублей, говорится в аналитике Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с июнем 2020 года сумма выросла на 2%, а количество на столько же сократилось. Если сравнить ситуацию с июлем 2019 года, то нынешний результат потребкредитования в регионе существенно меньше. В прошлом году новосибирцы взяли на 30% больше кредитов, а совокупная сумма займов была на 14% выше.

— Выдачи кредитов наличными пока еще не вернулись к показателям прошлого года. При этом по количеству выдач кредитование восстанавливается медленнее, чем по объему предоставленных гражданам средств. Это означает, что банки сейчас выдают кредиты преимущественно самым надежным заемщикам с высоким индивидуальным кредитным рейтингом, но на более крупные суммы, что позволяет им снизить ставки, — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович. — Безусловно, полная стоимость кредита стала рекордно дешевой и в результате очередного снижения Банком России ключевой ставки.

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в целом по России банки в июле 2020 года выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов «наличными») на общую сумму 409 млрд рублей. В сравнении с июнем выдачи выросли на 11% по количеству и на 10% по объему. При этом выдачи кредитов наличным все еще не восстановились после жесткого сокращения в карантинные месяцы и остаются меньше, чем в июле 2019 года на 17% по количеству и на 2% по объему. Полная стоимость кредита (ПСК) при этом оказалась рекордно низкой и составила 16,1% годовых.

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