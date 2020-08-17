Разработка OCSiAl внедряется в производство деталей экстерьера автомобилей

Научно-производственное предприятие «ПОЛИПЛАСТИК», ведущий российский производитель композитных материалов, разрабатывает и внедряет нанокомпозитные полимерные материалы с использованием графеновых нанотрубок TUBALL™, синтезируемых компанией OCSiAl. Одной из последних разработок стал наномодифицированный стеклонаполненный полиамид 6.6 под торговой маркой Армамид, сообщает пресс-служба компании. Введение в полиамид всего 0,15% массы концентрата графеновых нанотрубок TUBALL MATRIX 826 позволяет обеспечить установленные отраслевыми требованиями показатели по электрическому сопротивлению изоляции 106–108 Ω∙см при сохранении всех прочностных свойств материала.

— Введение нанотрубок в полиамид кардинальным образом меняет свойства этого материала, делая его электропроводным, что позволяет отказаться от отдельной линии покраски пластиковых деталей. Это заметно удешевляет технологию производства, делая её более эффективной и экологичной. В отличие от других технологических решений, применявшихся ранее, наномодификация полиамида позволяет обеспечить постоянный во времени уровень сопротивления и не оказывает негативного влияния на долговечность материала, — рассказывает вице-президент OCSiAl по продажам в России и СНГ Александр Зимняков.

Инновационным решением для автопрома станет производство деталей экстерьера автомобилей из наполненного стекловолокном Армамида с графеновыми нанотрубками, считают в компании. В 2020 году планируется начать предсерийные испытания крыла автомобилей из электропроводного полимера, окрашиваемого электростатическим способом. Также сегодня разрабатываются технологии введения графеновых нанотрубок в различные полимеры, в том числе полиэтилены, полипропилены и АБС-пластики. Ведется разработка наномодифицированных полипропиленов для элементов электромобилей, которые позволят снизить их вес.

— Полученные уже сегодня впечатляющие результаты подтверждают, что будущее многих отраслей промышленности может быть связано с изделиями из материалов, модифицированных нанотрубками, и в НПП «ПОЛИПЛАСТИК» есть для этого необходимый научный и производственный потенциал, — сказал директор по науке и развитию «ПОЛИПЛАСТИК» Михаил Кацевман.

Фото предоставлено пресс-службой OCSiAl