Сколько заработали Локоть и его команда в 2019 году?

Высший командный состав

По сравнению с 2018 годом, глава города Анатолий Локоть прирос в доходах, задекларировав 3,6 млн рублей (в 2018-м — 3,2 млн.). А вот супруга градоначальника слегка «просела» — с 1,6 до 1,5 млн. По- прежнему у мэра в собственности квартира площадью 34,4 кв.м, в то время как у супруги Анатолия Локтя в собственности две квартиры общей площадью 165,4 кв.м.

Как и годом ранееоказался первый из них, чей доход по итогам 2019 года составил 3,1 млн рублей (+100 тысяч). В собственности чиновника имеется земельный участок (954 кв.м), две квартиры в индивидуальной и общедолевой собственности (154,4), жилой дом в общей с супругой совместной собственности, автостоянка в общедолевой собственности и легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. А вот у супруги вице-мэра доход, по сравнению с 2018 годом, резко снизился — с 2,7 до 0,6 млн рублей. У нее в общей совместной собственности дом (258,4), в общедолевой —– квартира (100,3) и автостоянка.

С третьего на второе место по уровню доходов поднялся второй первый заместитель мэра Борис Буреев, задекларировавший 2,8 млн рублей (+100 тысяч). Как и годом ранее, в собственности чиновника находятся два земельных участка (2,5 тысячи кв.м), две квартиры (114,5), объект незавершенного строительства (79), гаражный бокс (18,1) и два машиноместа (36), при этом машины в собственности нет. Супруга вице-мэра уже не первый год показывает нулевой доход и имеет в собственности только квартиру (129,1).

«Бронзу» с доходом 2,3 млн рублей получили Валерий Шварцкопп и Артем Скатов (+100 тысяч). У первого в собственности земельный участок (607), две квартиры в индивидуальной и общей совместной собственности (129,1), автомобиль Hyundai Tucson, у супруги со скромным доходом в 0,1 млн рублей (что в два раз меньше, чем годом ранее) — также квартира в общей совместной собственности (56,4). Что касается Скатова, то у него по-прежнему в общей совместной собственности квартира (85,6) и два автомобиля Skoda Fabia и Skoda Octavia. Стоит отметить, что после выборов мэра Новосибирска в 2019 году в ряде СМИ и соцсетей появилась информация о покупке чиновником культового мотоцикла, однако в декларации транспортное средство не указано. Доход супруги вице-мэра по-прежнему скромный — 0,3 млн рублей, годом ранее — 0,1 млн.

Мэр Новосибирска утвердил нового заместителя почетном четвертом месте расположились главный по строительству Алексей Кондратьев и главный по городскому хозяйству Олег Клемешов с доходом в 2,2 млн рублей. Что касается Кондратьева, то он, как и некоторые из упомянутых ранее коллег по вице-мэрскому цеху, прибавил 100 тысяч рублей. В индивидуальной собственности у него земельный участок (600) и гаражный бокс (19), хотя машины у чиновника нет. В общей совместной собственности — квартира (61), в общедолевой — нежилое помещение (95,2). У супруги Кондратьева дохода уже не первый год подряд нет, зато есть квартира в общедолевой собственности (50,7) и земельный участок в индивидуальной (600).

Олег Клемешов, по сравнению с 2018 годом, прирос не только в карьерном плане, поднявшись с поста главы Ленинского района до поста вице-мэра, на котором сменил уволившегося Данияра Сафиуллина, но и в материальном — на полмиллиона рублей. Однако имущество вице-мэра осталось без изменений — 1/4 квартиры (105,7) и легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Супруга чиновника немного прибавила в доходах, задекларировав 0,5 млн против 0,3 в 2018 году. У нее 1/4 квартиры в общедолевой собственности и автомобиль Toyota RAV4.

Начальники средней руки

Список вице-мэров замыкает Анна Терешкова, в прошлом году поднявшаяся на эту должность с уровня начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики. Ее доход за 2019 год составил 1,7 млн рублей. Собственности у чиновницы нет. Однако это обстоятельство компенсируется доходом ее супруга — депутата заксобрания и председателя совета директоров «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрия Терешкова в 30,3 млн рублей, о чем сообщалось ранее при появлении сведений о доходах депутатов областного парламента.

Среди начальников департаментов лидером по доходам, задекларировавшим 2,5 млн рублей (+0,8 млн), стал руководитель департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский. Как следует из декларации, доход чиновника, помимо заработной платы, сложился и за счет средств от продажи транспортного средства. У главы департамента в общей совместной собственности два земельных участка (1,6 тысячи кв.м), в общей долевой собственности — подземная парковка, в индивидуальной — квартира (70). Доход супруги чиновника составил лишь 45 тысяч рублей (-120 тысяч). Ей принадлежат два легковых автомобиля Subaru Tribeca и Hyundai IX35, две квартиры (195,8), машиноместо (12,2), в общей совместной собственности — два земельных участка (1,6 тысячи кв.м).

Вторым номером в данной категории чиновников, чей доход составил 2 млн рублей, стала начальник департамента экономики и стратегического планирования Лариса Уткина. У чиновницы в собственности автомобиль Mitsubishi Outlander, три земельных участка (1,2 тысячи кв.м), жилой дом (48,5) и иное недвижимое имущество (37), а также 1/3 квартиры в общедолевой собственности (37). Доход супруга Уткиной составил 1,4 млн. У него в общедолевой собственности 1/3 квартиры (163,5).

Замыкает тройку лидеров начальник департамента финансов и налоговой политики Александр Веселков с доходом 1,8 млн рублей (+100 тысяч). У него в собственности, как и годом ранее, только нежилое помещение (59,8). Доход супруги начфина составил 0,1 млн (+124 тысячи рублей). В собственности — автомобиль Lexus NX 200 и квартира (99,5). В пользовании у семьи чиновника также имеется земельный участок (500) и овощехранилище.

Четвертое место с доходом в 1,7 млн показали начальники департамента образования Рамиль Ахметгареев (+100 тысяч), транспорта и благоустроительного комплекса Роман Дронов (-1,4 млн), управления делами мэрии Сергей Тужилкин, департамента социальной политики Ольга Незамаева и департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев (+200 тысяч рублей)

По 1,6 млн задекларировали начальник департамента организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев, департамента инновационной работы, промышленности и предпринимательства Александр Люлько, департамента правовой и кадровой работы Маргарита Маслова, департамента информационной политики Михаил Столяров и департамента связи и информатизации Александр Горнштейн. Примечательны доходы членов семей некоторых из указанных чиновников. В частности, доход супруга Маргариты Масловой составил 67,2 млн рублей (+36,5 млн). Доход супруги Сергея Кудрявцева — 19,4 млн (+12,6 млн).

Наименьший доход в данной категории чиновников, не изменившийся по сравнению с 2018 годом, оказался у начальника управления общественных связей мэрии Игоря Щукина — 1,4 млн.

Районное руководство

Нового главу Дзержинского района представили его жителям с доходом 3,3 млн. За ним следует его дзержинский коллега Александр Рудских — 3 млн. Напомним, что Рудских на свою нынешнюю должность заступил в марте текущего года, до этого возглавляя завод «Электроагрегат».

Третье место с доходом в 2,2 млн разделили главы Октябрьского и Калининского района Петр Прокудин (+300 тысяч) и Герман Шатула (-100 тысяч). У Прокудина в общей долевой собственности 1/4 квартиры (102,1) и 1/72 подземной автостоянки (2,3 тысячи). У супруги чиновника с доходом 0,5 млн рублей имеется земельный участок (819) и 1/4 квартиры на правах долевой собственности (102,1). У Германа Шатулы собственности нет, есть только квартира в пользовании (104), которая принадлежит его супруге. Также у жены чиновника имеется автомобиль Volkswagen Touareg.

По 1,7 млн задекларировали главы Кировского района Андрей Выходцев (+200 тысяч), Центрального округа Сергей Канунников (-100 тысяч), Советского района Дмитрий Оленников (-2,5 млн).

Главой администрации Ленинского района назначен Александр Гриб — у главы Ленинского района Александра Гриба, назначенного на должность в сентябре 2019 года после повышения Олега Клемешова до вице-мэра Новосибирска, у которого до этого был заместителем. Александр Гриб задекларировал 1,4 млн рублей. Из имущества в собственности чиновника находится квартира (102,1).

Ранее о своих доходах сообщали депутаты заксобрания области, члены городской и областной избирательной комиссий, руководство городской Контрольно-счетной палаты и руководители муниципальных предприятий.

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