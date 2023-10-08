Новосибирские предприниматели стали чаще жаловаться на высокую арендную плату

По результатам выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле, в Новосибирской области в III квартале 2023 года 88,6% опрошенных руководителей организаций оценили текущую экономическую ситуацию как удовлетворительную, 11,4% – как неблагоприятную (в III квартале 2022 года – 87,1% и 12,9% соответственно). Об этом сообщил Новосибирскстат.

Основными факторами, которые негативно влияют на экономическую ситуацию в розничной торговле, как и прежде, являются: недостаточный платежеспособный спрос и высокая конкуренция со стороны других организаций розничной торговли. Так считают 35,7% и 32,9% соответственно. (В III квартале 2022 года – 45,7% и 32,9%). Почти 33% руководителей считает, что немалую роль играет высокий уровень налогов. Годом ранее этот фактор называли 40% опрошенных.

Исследование показало, что предприниматели стали чаще жаловаться на высокий уровень арендной платы. Если в прошлом году так считали 14,3% опрошенных, то в третьем квартале 2023 года — 25,7%.

Остальные строчки рейтинга заняли высокие транспортные расходы — 15,7% (14,3%), недостаток финансовых средств — 11,4% (22,9%) и высокий процент коммерческого кредита — 2,9% (7,1%).

По оценке руководителей, средний уровень торговой наценки в III квартале 2023 года составил 30%. При этом большинство респондентов считают, что он существенно ниже уровня, который был бы достаточным для возмещения их затрат и обеспечил бы получение необходимой прибыли.

— Разница между сложившимся и достаточным уровнем торговой наценки по всем обследованным организациям составила 11 процентных пунктов. Среди опрошенных респондентов более 50% полагают, что для получения необходимой прибыли средний уровень торговой наценки должен быть не ниже 16%, но и не выше 50%, — говорится в сообщении.

Несмотря на объективные трудности, руководители организаций, принявшие участие в обследовании в III квартале 2023 года, достаточно позитивно оценили перспективы развития экономической ситуации в розничной торговле – 70% считают, что она не изменится, 15,7% прогнозируют ее улучшение.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области зарегистрировано почти 18 тысяч объектов розничной торговли.