Новосибирцы заплатят за дорогие авто транспортный налог свыше 200 тысяч рублей

В отношении 54 легковых автомобилей в Новосибирской области при начислении транспортного налога за 2018 год применен максимальный повышающий коэффициент 3. Из них 21 автомобиль зарегистрирован на физических лиц, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Повышающий коэффициент, размер которого варьируется от 1,1 до 3, применяется в соответствии с перечнем легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб., который размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России, — поясняет начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Андрей Сударев.

По его словам, в Новосибирской области максимальный повышающий коэффициент 3, в частности, применен при начислении транспортного налога владельцу автомобиля Бентли Bentayga 2016 года выпуска с двигателем мощностью 608 л.с. (средняя стоимость от 15 млн руб.). Ему предстоит перечислить в бюджет 273,6 тыс. руб.

Сумма начисленного налога за автомобиль Мерседес-Бенц AMG GLS 63 (2017 год выпуска, мощность двигателя 585 л.с., средняя стоимость 10-15 млн руб.) составляет 263,25 тыс. руб. За автомобиль Ленд Ровер Рендж Ровер (2016 год выпуска, мощность двигателя 510 л.с., средняя стоимость 10-15 млн руб.) сумма транспортного налога за 2018 год составила 229,5 тыс. руб.

Что касается других видов транспортных средств, то максимальная сумма налога начислена, к примеру, за катер 1982 года выпуска с мощностью двигателя 2000 л.с., владельцу которого предстоит уплатить 100 тыс. руб. За катер 2003 года выпуска с мощностью двигателя 1430 л.с. сумма начисленного к уплате транспортного налога за 2018 год составила 71,5 тыс. руб. Собственнику воздушного судна 1987 года выпуска с мощностью двигателя 1000 л.с. необходимо уплатить 25 тыс. руб. транспортного налога. За вертолет 2009 года выпуска с мощностью двигателя 800 л.с. сумма начисленного к уплате транспортного налога составила 20 тыс. руб.

УФНС России по Новосибирской области напоминает, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц (транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц) за 2018 год истекает 2 декабря 2019 года.

Напомним, налоговыми органами Новосибирской области к уплате в 2019 году физическим лицам начислен транспортный налог в размере 2 млрд 310 млн руб. Физлиц, владеющих транспортными средствами, в базе данных налоговых органов региона числится почти 743 тыс. Согласно информации, содержащейся в информационных ресурсах налоговых органов, налогоплательщики – физические лица являются собственниками 1 млн 60 тыс. транспортных средств.

Фото: Dave Pinter