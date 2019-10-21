Малому бизнесу предлагают финансовую диверсификацию

— Развитие кредитования МСП — важный драйвер нашей работы. Последние 2 года Банк России создает условия, чтобы банкам было выгоднее работать с предпринимателями, мы активно поддерживаем развитие онлайн-кредитования. Благодаря этому видим очень быстрый прирост займов МСП. За 7 месяцев 2019 года прирост выдач составил более 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Такой опережающий темп говорит, что банки хотят кредитовать бизнес. С другой стороны, это свидетельствует о том, что на займы есть спрос, — отметил, выступая на IV Сибирском форуме биржевого и финансового рынка, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута. — Последние исследования Индекса ожиданий экономических субъектов показывают, что малый и средний бизнес осторожно смотрит на перспективы, так как не понимает — будет ли спрос на его продукцию, но ситуация, в целом, выглядит более позитивно, чем некоторое время назад.

Именно поэтому ЦБ намерен и дальше продолжить работу по развитию инструментов кредитования МСП, в том числе через льготное кредитование.

В то же время эксперт проанализировал другие источники привлечения финансов, интересующие сегодня предпринимателей.

— Для начинающего бизнеса может быть интересно микрофинансирование. Почти в каждом регионе сегодня есть специализированные фонды, которые выдают льготные займы с нацеленностью именно на начинающий бизнес, — напомнил Михаил Мамута. — Интересна модель краудфандинга (интернет-финансирование), когда потенциальные инвесторы и заемщики взаимодействуют через интернет-платформу. Такой закон у нас был недавно принят, и мы ждем, что в ближайшее время краудфандинг будет достаточно быстро развиваться.

Перспективным для бизнеса Банк России считает и такой финансовый инструмент, как лизинг. Сейчас ЦБ участвует в подготовке федерального закона, который будет регулировать эту сферу, что позволит разрабатывать и внедрять варианты господдержки лизинговой деятельности.

— Есть определенная себестоимость, ниже которой, с экономической точки зрения, выпускать ценные бумаги бессмысленно. Эта граница все время снижается. Для облигаций это 30 млн рублей, когда можно в качестве эксперимента разместить биржевые ценные бумаги, и от 50 млн рублей, когда выход на долговой рынок нормально работает (ранее планка начиналась от 1 млрд рублей), — рассуждает Михаил Мамута. — Более простая экономика у коммерческих облигаций, там рентабельность наступает при размещении в несколько десятков млн рублей.

Более подробно спикер проанализировал инструменты финансового рынка. В частности, он посоветовал предпринимателям четко оценивать экономическую обоснованность размещения облигаций или акций.

При этом эксперт в своем выступлении неоднократно подчеркивает, что фондовый рынок актуален для малого бизнеса, стремящегося стать средним, и среднего, для компаний с хорошим потенциалом роста, которые генерят хорошую прибыль, с хорошей бизнес-идеей и с не очень высоким риском. Но он не подходит для стартапов.

В то же время Михаил Мамута напомнил, что нацпроект предполагает достаточно большой уровень поддержки для тех компаний, которые решают выйти на фондовый рынок.

— Получая эту поддержку, предприниматель сокращает свое долговое бремя за счет сокращения долга, у него снижается вероятность дефолта, больше средств остается в бизнесе, их он может реинвестировать на развитие. Шансы на то, что его проект выживет, безусловно, повышаются, — говорит он.

В рамках нацпроекта на период 2019-2024 годов запланировано не менее 100 выпусков на сумму более 47 млрд. На этот год был план 1 млрд рублей. По факту цифра перевыполнена почти в 3 раза — 2,7 млрд рублей — за счет компаний, выходивших на биржу через сектор МСП.

— Это 10 очень разных выпусков. Что нам в них очень нравится: экономическая диверсификация — от фитнес-индустрии до глубокой переработки металла, второе — территориальная диверсификация. Мы изначально видели этот проект с участием региональных компаний, — поясняет Мамут. — На старте мы договорились с Минэкономразвития РФ запустить несколько региональных воронок, одной из которых стал Новосибирск. Из вашего города по этой программе разместились две компании с дебютными выпусками от 50 млн рублей (ООО «Кузина» и ООО «НЗРМ». — Ред.).

— Во-первых, компания, используя их, снижает зависимость от конкретных кредиторов, становится более устойчивой от изменения позиций одного банка, может работать с разными покупателями, в том числе на вторичном рынке. Во-вторых, компания становится более прозрачной и публичной, подготовленной к дальнейшему развитию. Лично я рекомендую: прежде чем выпускать акции и выходить на IPO, стоит начать с облигаций — это проще и дешевле, — добавил Михаил Мамута. — В-третьих у компании формируется стратегия видения собственного развития. Чтобы выпустить трехлетние бонды она должна как минимум сама понимать перспективы своего роста, чтобы донести эту информацию до инвесторов. Плюсов у этих инструментов достаточно много, но мы не видим их в качестве заменителя, это, скорее, альтернатива банковскому кредитованию. Компания должна сама выбирать, что ей необходимо — в зависимости от потребностей и поставленных задач. Когда компания может выбирать — и ей проще жить, и банк понимает, что имеет дело не с тем, кто зависит от него на 100%. Это усиливает переговорную позицию предпринимателей.

Комментируя дальнейшее развитие ситуации, топ-менеджер ЦБ сообщил, что до конца 2019 года и в будущем, до 2024 года, Банк России ожидает достаточно устойчивый спрос на инструменты фондового рынка.

Сегодня вокруг инструментов фондового рынка для МСП создается довольно большая инфраструктура, в формировании которой принимают участие не только государственные институты, но и общественные объединения предпринимателей. К примеру, совместно с ММВБ Банк России разрабатывает интернет-портал, где компании МСП смогут получить консультационную поддержку по размещению дебютных выпусков. В ЦБ уверены, что все эти меры в совокупности позволят сделать выход на фондовый рынок максимально доступным для региональных компаний совершенно разного профиля.

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