Новосибирцы жалуются на турагентство, директор которого исчезла с их деньгами

Новосибирская турфирма обманула 30 клиентов с поездками стоимостью 400 тысяч рублей, пишет КП-Новосибирск. Пострадавшие массово жалуются, что тратят сотни тысяч рублей, а в результате никуда не летят или вынуждены довольствоваться сервисом, который таких денег явно не стоит.

По данным издания, офис турфирмы находится в самом центре города и предлагает туры по любым направлениям: от Греции и Турции до Египта и Мальдив.

Как сообщила одна из пострадавших, она приобрела тур за 400 тысяч 3 июля, а лететь должна была 29 августа.

— Мне выдали договор с синими печатями, там все прописано. Только подписывала его от имени турагентства менеджер — директора в офисе не было. В день вылета я узнала, что директор компании деньги у меня взяла, а билет не купила и за отель туроператору не заплатила, — поделилась Лия в беседе с изданием. — Мне стали в срочном порядке пытаться купить билет в один конец — без отеля, без страховки, хотели заставить меня улететь по нему. Я, конечно же, отказалась. Деньги мне все-таки вернули, правда только 200 тысяч. И таких нас 30 человек, большинству не вернули ни копейки.

В свою очередь, еще одна пострадавшая — Анна тоже потеряла из-за турфирмы крупную сумму.

— Мы заранее, за месяц, оплатили 100% стоимости тура в Турцию на 13 дней в хорошем пятизвездочном отеле — 380 тысяч рублей. В этот же отель купили туры наши друзья — еще две семьи с детьми. Менее чем за сутки до вылета директор турфирмы позвонила мне и сообщила, что по их ошибке тур аннулирован и мы не сможем вылететь. Просила подождать пару дней. Мы с ней договорились, что купим билеты за свой счет и полетим, а в это время она решит с туроператором вопрос о нашем бронировании. Отправила нам даже письмо, что обязуется полностью компенсировать стоимость перелета, а билеты стоили без малого 113 тысяч рублей. Но ничего не случилось, — рассказала Анна.

На сутки семью заселили в другой отель, но далеко не пятизвездочный.

По словам Анны, там царила полная антисанитария и нечего было есть. Весь день по телефону с директором турфирмы они пытались решить проблему. В итоге она сказала, что клиенты не смогут поехать в свой отель, поэтому экстренно пришлось выбрать другой.

— Итого у турфирмы остались наши деньги — около 150 тысяч рублей и долг нам за билеты. Но директор пропала, перестала отвечать на звонки, — заключила Анна.

Изданию удалось связаться с менеджером горе-турфирмы Светланой, которая ответила, что работает не так давно и плохо владеет информацией.

За последние четыре месяца потерпевшие клиенты подали на эту компанию в суд уже пять исков. Кроме того, они написали заявления в Октябрьский отдел полиции на директора турфирмы по факту мошенничества и на второго менеджера Анастасию, которая, по их мнению, покрывала директора.