Новый-старый медный прииск найден в Маслянинском районе Новосибирской области

Поисковики Игорь Степанов и Алексей Пащенко нашли медный прииск в Маслянинском районе Новосибирской области. Данный прииск описан в каталоге Мамонтова, как Деминский прииск номер 3. Об этом сообщил Игорь Степанов на своей странице в Вконтакте.

— На геологических картах он не обозначен, хотя некоторые другие медные прииски там показаны, — рассказал Игорь Степанов, член новосибирского отделения Русского географического общества.

Прииск был открыт в 1791 году крестьянином Сидором Деминым при впадении речки Матюхшихи в Изырак. Уже после он был обследован советским геологом Таисией Мизеровой.

— Удалось взять образцы породы с медной зеленью, — отметил Степанов.

Также он отметил, что прииск находится у подножья гривы с названием «Рудник», которая служит водоразделом Изырака и его левого притока.

Ранее редакция сообщала о том, что в тайге под Новосибирском найден архив Сиблага.