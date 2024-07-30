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Новосибирец чуть не расстрелял водителя эвакуатора, забравшего его автомобиль

  • 30/07/2024, 18:15
Автор: Ольга Кирсанова
Новосибирец чуть не расстрелял водителя эвакуатора, забравшего его автомобиль
От возмездия сотрудника штрафстоянки спасли замки на дверях помещения.

Житель Здвинского района Новосибирской области пошел под суд после того, как пытался расправиться с водителем эвакуатора, забравшим его автомобиль. Инцидент произошел в мае 2022 года.

По версии следствия, сотрудники ГАИ составили на пьяного сибиряка административный протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования. Его машину эвакуировали на спецстоянку. Не смирившись с расставанием со своей «ласточкой», мужчина решил забрать ее. Вооружившись двустволкой, они приехал на штрафстоянку и потребовал у водителя эвакуатора вернуть ему автомобиль. Однако, по-хорошему договориться с эвакуаторщиком не удалось.

— Желая напугать сотрудника автостоянки, мужчина вышел из помещения, взял в автомобиле, на котором прибыл, ружье, зарядив в него два патрона, и попытался войти обратно. Однако эвакуаторщик, испугавшись, закрыл дверь, и  тот не смог попасть в помещение, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

На сибиряка возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

В надзорном ведомстве добавили, что вину сибиряк признал, в ближайшее время Доволенский районный суд решит его судьбу.

Ранее редакция сообщала о том, что война соседей в жилом доме в Новосибирске закончилась стрельбой из ружья. Разгневанный сибиряк два раза продырявил дверь своему врагу. Стрелка задержали бойцы Спецназа.

Источник фото: прокуратура НСО

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : эвакуатор угроза убийством прокуратура Здвинский район ГАИ


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