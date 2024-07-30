Новосибирец чуть не расстрелял водителя эвакуатора, забравшего его автомобиль

Житель Здвинского района Новосибирской области пошел под суд после того, как пытался расправиться с водителем эвакуатора, забравшим его автомобиль. Инцидент произошел в мае 2022 года.

По версии следствия, сотрудники ГАИ составили на пьяного сибиряка административный протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования. Его машину эвакуировали на спецстоянку. Не смирившись с расставанием со своей «ласточкой», мужчина решил забрать ее. Вооружившись двустволкой, они приехал на штрафстоянку и потребовал у водителя эвакуатора вернуть ему автомобиль. Однако, по-хорошему договориться с эвакуаторщиком не удалось.

— Желая напугать сотрудника автостоянки, мужчина вышел из помещения, взял в автомобиле, на котором прибыл, ружье, зарядив в него два патрона, и попытался войти обратно. Однако эвакуаторщик, испугавшись, закрыл дверь, и тот не смог попасть в помещение, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

На сибиряка возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

В надзорном ведомстве добавили, что вину сибиряк признал, в ближайшее время Доволенский районный суд решит его судьбу.

Ранее редакция сообщала о том, что война соседей в жилом доме в Новосибирске закончилась стрельбой из ружья. Разгневанный сибиряк два раза продырявил дверь своему врагу. Стрелка задержали бойцы Спецназа.