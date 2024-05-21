Злой новосибирец расстрелял квартиру соседа

Война соседей в жилом доме Ленинского района закончилась стрельбой из ружья. Разгневанный сибиряк два раза продырявил дверь своему врагу.
― В полицию поступило заявление от новосибирца, который сообщил о произошедшем. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося, ― прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Выйти на след подозреваемого удалось быстро, так как он жил по соседству с потерпевшим. Им оказался 50-летний мужчина, испытывающий ненависть к одному из жильцов дома. При силовой поддержке спецподразделения Управления Росгвардии по Новосибирской области подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».
Источник фото: ГУ МВД по Новосибирской области.
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