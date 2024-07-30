Виталия Витухина оставили в СИЗО

Дзержинский районный суд Новосибирска оставил экс-начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина под стражей до 2 октября. Он обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности, а также превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба управления судебного департамента Новосибирской области.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, Виталия Витухина задержали 3 июня 2024 года. До официальной отставки с поста начальника департамента мэрии чиновник не доработал всего 3 дня. В кабинете и доме подозреваемого были проведены обыски. По версии следствия, подсудимый принимал участие в отчуждении земельных участков и объектов недвижимости на территории Заельцовского кладбища из муниципальной в частную собственность. Ущерб муниципалитета оценивается в 50 миллионов рублей. В отношении теперь бывшего чиновника возбуждено два уголовных дела.

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