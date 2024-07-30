Землю под ЦУМом в Новосибирске предложено перевести в зону смешанной застройки

Участок земли по Вокзальной магистрали, включающий ЦУМ, предложено перевести в зону смешанной и общественно-деловой застройки. Сейчас на участке возможно строительство только коммерческих объектов высотой не более 4 этажей. Комиссия по внесению изменений в Генеральный план мэрии Новосибирска рассмотрела предложение одного из заявителей.
Как пояснили в администрации города, перевод земельного участка может быть реализован при выполнении двух условий: во-первых, должен быть заключен договор комплексного развития территорий (КРТ), во-вторых, обязательным условием является решение вопроса с недостроенным спортивным объектом на территории лицея №22.
— Спортобъект и административное здание для дополнительного образования должны быть реконструированы. Это позволит увеличить количество мест для учащихся на 185, — уточнили в мэрии.
Ранее решение по смене типа зоны территории ЦУМа было согласовано с Минстроем Новосибирской области. Ведомство также выдвинуло ряд условий. Среди них:
В итоге предложение о перевозе участка земли в другую зону было поддержано членами комиссии. Вопрос будет вынесен на публичные слушания.
Напомним, торговый комплекс не один раз менял собственников, но развить проект никому из них не удалось. С декабря прошлого года зданием ЦУМа на проспекте Димитрова владеет ООО «Эллада», учредителем которой до июля 2022 года являлась компания «Расцветай Инвест». На сегодняшний день единственным учредителем и владельцем компании значится Владислав Савельев. Основной вид деятельности компании — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.
Ранее редакция сообщала, что мэрия в третьем квартале выставит на торги два участка под КРТ в Новосибирске. Под расселение попадают 350 домов частного сектора и 2 аварийных дома.
Источник фото: freepik.com, автор-freepik
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