Проект центра реабилитации участников СВО в Новосибирске подготовят к лету 2025 года

Федеральный реабилитационный центр для участников СВО, который планируется построить в Новосибирской области, сейчас находится на стадии проектирования.

— Мы согласовываем техзадание и планировки с Митруда и Минздравом. Объект очень серьезный и большой. Проектно-сметная документация находится в разработке, поэтому ориентировочную стоимость сказать не могу, — отметил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Он отметил, что ранее ПСД по проекту планировалось подготовить до конца 2024 года. Однако, сложный контур участков и место расположение объекта, к которому нужно тянуть сети, привели к сдвижке сроков подготовки документации на середину 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что федеральный реабилитационный центр для участников СВО планируется создать на базе Бердского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

ТАСС со ссылкой на Колмакова сообщал, что проект будет реализовываться в два этапа. На первом пройдет реконструкция существующего здания, на втором — строительство нового.

Строительство нового корпуса «Регионального многофункционального центра реабилитации инвалидов и ветеранов» для пострадавших и участников СВО на 300 коек предусмотрено построить на участке общей площадью 7,8 га (78 307,0 кв.м), со сносом существующего здания пансионата на 35 мест тер. БПВТ им Калинина. Ориентировочная общая площадь нового здания — 32,8 тыс кв.м.

В центре предусмотрено: реабилитационное отделение по профилю «Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции центральной нервной системы» (60 коек), реабилитационное отделение по профилю «Медицинская реабилитация взрослых с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы» (30 коек), жилой блок отделения социальной реабилитации (70 мест, жилые ячейки будут разделены на 2 секции), отделение долговременного ухода (80 коек), отделение психоневрологическое (60 коек), приемно-карантинное отделение на 12 коек и блок помещений изолятора на 12 коек (в блоке приемно-карантинного отделения).

Алексей Колмаков заявлял, что подготовку ПСД ведомство планирует завершить в 2024 году, а в 2025 заводить на объект деньги. Запуск его в эксплуатацию намечался через 1,5 года после начала строительства. В 2023 году Колмаков пояснял, что для создания центра необходимо несколько миллиардов рублей и региону понадобится федеральное финансирование.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кузбассе построят реабилитационный центр за 3 млрд рублей.