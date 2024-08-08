По инициативе губернатора Андрея Травникова для студентов-аграриев организуют практику в сельхозпредприятиях региона

Вопрос подготовки кадров для АПК региона был внесен по инициативе губернатора Новосибирской области Андрей травников в ответ на замечания со стороны руководителей сельхозпредприятий. По словам главы региона, полтора года назад была достигнута договоренность с ректором НГАУ Евгением Рудым о том, что в университете будет выстроена встроенная система практической подготовки, когда студенты старших курсов по несколько месяцев работают в реальных хозяйствах, а студенты младших курсов на регулярной основе будут знакомятся со специальностью на реальных площадках.
Ректор Новосибирского государственного аграрного университета Евгений Рудой сообщил, что в настоящее время более 2000 студентов вуза ежегодно проходят производственную практику в 738 организациях по всей стране. В том числе, на 63-х сельскохозяйственных предприятиях в 20-ти районах Новосибирской области проходят практику 458 студентов НГАУ.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что на территории Новосибирской области предусмотрены виды господдержки на возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ, предоставляемые в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» постановление Правительства Новосибирской области.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО
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