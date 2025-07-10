Новосибирец Гудков стал первым дважды Героем России в современной истории страны

Генерал-майор Михаил Гудков стал первым в современной России, кто дважды удостоился звания Героя РФ. Это уникальное событие в наградной системе страны, поскольку ранее повторное присвоение этого высшего звания не практиковалось.

— Скажу очень кратко, дважды герой России, наш земляк, генерал-майор Михаил Евгеньевич Гудков, проявивший особый героизм при освобождении Курской области, заслужил, чтобы его имя было сохранено в памяти новосибирцев. Я обратился в мэрию с предложением увековечить героя. Это может быть наименование улицы или памятное место. На усмотрение мэра. Получилось так, что губернатор написал о нем, а значимой памяти о нем не осталось в городе. Только установлена мемориальная доска на здании лицея №81, — прокомментировал событие Ростислав Антонов, депутат горсовета.

По словам депутата, в столице Сибири много памятных мест, посвященных героям Великой Отечественной и Афганской войн. Однако для воинов СВО таких мемориалов пока не много.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил, что будет установлен памятник погибшему генералу-майору и его имя увековечат в географии города.

Михаил Гудков родился 11 января 1983 года в Новосибирске. В 2005 году он окончил Новосибирское высшее военное командное училище и был направлен в воздушно-десантные войска. Учился в Общевойсковой академии Вооруженных сил России и служил в морской пехоте. Сначала Гудкова назначили заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, а затем — ее командиром.

В 2024 году генерал-майор Гудков получил воинское звание. Годом ранее он был удостоен Золотой Звезды Героя России за мужество и доблесть в зоне военной операции.

В марте 2025 года герой стал заместителем главнокомандующего ВМФ России. Под его руководством находились морская пехота, ракетные и артиллерийские береговые войска. Он занимался реорганизацией морской пехоты.

2 июля генерал-майор погиб во время боевых действий в Курской области. 6 июля президент России Владимир Путин посмертно наградил его второй Золотой Звездой.

В честь генерал-майора Михаила Евгеньевича Гудкова 155-я Курская бригада морского флота получила почетное звание «имени дважды Героя Российской Федерации».

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