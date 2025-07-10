Новосибирский зоопарк рассказал о состоянии медведицы Герды

Белая медведица Герда привлекла внимание посетителей Новосибирского зоопарка. Во время кормлений горожане заметили у Герды нехарактерное образование на животе. Они сфотографировали его и опубликовали снимки в соцсетях. Новосибирцы были обеспокоены тем, что опухоль стала больше за последний год. Они потребовали от зоопарка срочно принять меры и обратились к администрации с вопросом.

Некоторые зоозащитники считают, что у Герды не опухоль, а опасная пупочная грыжа. Они настаивают на комплексной диагностике животного под наркозом и взятии анализов. Поверхностные осмотры их не устраивают.

В Новосибирском зоопарке сообщили, что Герда находится под постоянным наблюдением зоологов и ветеринаров. Ее состояние удовлетворительное, соответствует возрасту и физиологии. Специалисты не видят признаков дискомфорта или явных патологий.

В зоопарке уточнили, что у медведицы обнаружена врожденная пупочная грыжа. Администрация заверила, что опасения общественности преувеличены.

— В настоящее время общее состояние здоровья Герды оценивается как удовлетворительное, признаки дискомфорта и клинические проявления патологии отсутствуют, — уточнили Atas.info в зверинце.

Посетители в комментариях спросили зоопарк о маленьком вольере, где живет белая медведица. Ответ был таким:

— Мы понимаем ваше беспокойство о пространстве для передвижения животных. Каждый вольер в нашем зоопарке проектируется с учётом потребностей животных, и территория медведей соответствует всем необходимым стандартам содержания. В их вольере предусмотрены различные зоны для активности, обогащения среды и отдыха, — написали представители зоопарка.

В зоопарке также упомянули белого медведя Норди, который живет в другом вольере. Оказалось, что переселять его не собираются. Его здоровье, в отличие от Герды, не вызывает опасений — он тоже под постоянным наблюдением ветеринаров.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском зоопарке построят ветклинику.