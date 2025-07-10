Андрей Травников обсудил наставничество с участниками проекта «Герои НовоСибири»

В Новосибирске начался этап наставничества и стажировок обучающего проекта для бойцов и ветеранов СВО «Герои НовоСибири», организованного при содействии правительства региона. Участники программы встретились со своими наставниками — руководителями регионального, муниципального уровней. Знакомство прошло на базе новосибирского филиала президентской академии – РАНХиГС.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что новый опыт будет полезен для большинства участников проекта и призвал максимально воспользоваться возможностью пообщаться с коллегами-руководителями.

— В формате стажировки по вашему запросу мы организуем встречу и общение с любым руководителем из перечня. Если вам потребуется посещение, ознакомление с какими-то предприятиями, организациями — по вашему запросу мы можем также это организовать, – подчеркнул он.

Стоит отметить, что перечень из более ста наставников из числа руководителей Новосибирской области был определен Общественным советом проекта «Герои НовоСибири» в июне текущего года. В него вошли руководители предприятий, главы городов и районов, региональные министры, а также губернатор области и его заместители.

Напомним, 30 ветеранов и участников СВО — финалистов регионального проекта «Герои НовоСибири» приступили к обучению 1 июля. 11 июля завершается первый модуль – «Государственная политика и система управления». Кроме того, они пройдут подготовку по модулям «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления». Финалисты смогут отработать полученные знания во время стажировок. Обучение рассчитано на 502 академических часа.

Проект позволит ветеранам и участникам специальной военной операции, прошедшим соответствующий конкурсный отбор и обучение, занять руководящие должности в органах власти, государственных, муниципальных предприятиях, учреждениях, принимать участие в политической жизни региона.

Ранее редакция сообщала, что в муниципалитетах Новосибирской области создают должности для участников спецоперации. Они будут работать в статусе заместителей глав по взаимодействию с ветеранами СВО.