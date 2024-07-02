Проводится проверка нападения собаки на 6-летнего мальчика в Новосибирске

Прокуратура начала проверку нападения собаки на 6-летнего мальчика в Ленинском районе Новосибирска.

— Прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) владельца собаки на предмет соблюдения правил содержания животного и обращения с ним, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области. — При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, что собака породы «сибирский хаски», которую выгуливали без намордника, напала на ребёнка.

Отметим, что согласно закону, домашние животные являются собственностью их владельцев. Владельцы должны заботиться о своих питомцах, а также не нарушать права и интересы других людей при обращении с животными.

Ранее редакция сообщала о том, что хаски напала на 8-летнюю девочку в Новосибирске.