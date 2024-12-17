Новосибирец купил дом за несуществующую криптовалюту

В Колыванском районном суде вынесен приговор 43-летнему местному жителю Сергею Котелянскому, купившему у земляка дом за электронные «фантики». Информация об этом появилась на сайте судов общей юрисдикции.

Следствие установило, что летом 2020 года колыванец с товарищами создал юридическое лицо «Международный потребительский кооператив по развитию социальных программ МАО», которое зарегистрировал в ЕГРЮЛ. Для придания солидности и запуска работы так называемого кооператива он даже ввел в оборот цифровую валюту в виде XPL-монет. Именно они стали расчетно-учетной единицей МПК «МАО».

Без малого четыре года предприниматель, будучи учредителем МПК «МАО», пытался завлечь в кооператив земляков в качестве пайщиков. Условие входа было лишь одно — приобретение XPL-монет. При этом он убеждал о последующем майнинге и увеличении за счет него суммы XPL-монет. А в начале 2022 года житель Колывани решил сорвать крупный куш — купить жилой дом площадью 148,2 кв.м. и земельный участок за несуществующие деньги. При этом с будущим потерпевшим велась долгая предварительная работа. Сергей Котелянский встречался с ним лично, непрестанно звонил на сотовый, убеждая того в законности сделки. Потерпевший долго не соглашался, но после долгих уговоров все же принял роковое для себя решение. Последним и самым веским аргументом в пользу продажи единственного жилья стало серьезное завышение цены потенциальным покупателем: дом по цене 6,7 млн рублей он предложил выкупить за 92000 XPL-монет. При этом доверчивому домовладельцу пообещали еще большую прибыль за счет майнинга и помощь в ее выводе. В результате вчерашний собственник большого дома и его супруга оказались и без жилья, и без денег.

По результату рассмотрения дела суд назначил виновному 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В срок отбытия наказания ему зачли срок содержания под стражей с 05.12.2023.

Пока приговор не вступил в законную силу, а вот недвижимость потерпевшему уже возвращена.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский депутат попался на майнинге криптовалюты. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.