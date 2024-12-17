Десять застройщиков Новосибирска «держат» 66 процентов рынка новостроек

В Новосибирске повышается монополизация в сегменте продаж новостроек. Об этом в своем телеграм-канале написал независимый аналитик-практик по новостройкам города Сергей Николаев.

— По итогам 11 месяцев на ТОП-10 застройщиков приходится 53,8% всех продаж суммарно, то уже только в одном октябре компании из первой десятки продали 59,7% лотов от общего объема, а в ноябре — 66,3%, — констатирует эксперт.

По его подсчетам, в ноябре в новостройках новосибирской агломерации было продано 1229 квартир и апартаментов. Объем продаж в новостройках за год сократился в 2,4 раза, а к ноябрю 2021 года — на 90%.

Если сравнивать продажи за 11 месяцев, то они оказались на 10 % меньше средневзвешенного показателя за 3 года. Однако, показали небольшой рост по сравнению с октябрем (+10%).

— Рынок медленно подстраивается под новые реалии, — считает Сергей Николаев.

Одним из главных инструментов для привлечения покупателей сейчас являются субсидированная ипотека и рассрочка. Доля продаж с применением рассрочки в новосибирской агломерации достигла 40%.

— В ожидании закона о моратории на банкротство застройщиков объем продаж и затоваренность проекта станут одним из основных критериев выбора новостройки, — уверен Сергей Николаев.

В Топ-10 по числу проданных квартир в новостройках в ноябре вошли: ГК «Расцветай», «Брусника», КПД ГАЗСТРОЙ, ГК «Вира», Первый Строительный Фонд, СМСС, ГК «Союз», ГК «Поляков», ОПТИМУМ СИБИРЬ и ГК «ХИММЕТАЛЛ».

По информации бизнес-комьюнити One Company, подготовленной совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат, в Новосибирске в ноябре 2024 года продано 126 апартаментов на общую сумму 1,13 млрд рублей. (+67% по сравнению с октябрем).

Ранее редакция сообщала, что квартиры в высотках Новосибирска стоят на треть дороже, чем в среднем по рынку. Стоимость квадратного метра в таких домах составляет почти 175 тысяч рублей.