Новосибирский депутат попался на майнинге криптовалюты

В Новосибирский районный суд поступило уголовное дело, возбужденное в отношении депутата Криводановского сельсовета Новосибирского района. Он обвиняется в незаконном майнинге криптовалюты, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. По данным источника редакции, речь идет о Алике Нерсисяне. Он входит в комиссию по финансово-экономическим вопросам.

По версии следствия, обвиняемый через интернет приобрел 16 единиц специального оборудования, предназначенного для добычи цифровой валюты, и разместил его в гараже в Криводановке. Майнингом он занимался с июня 2022 по июнь 2023 без заключения договора с АО «РЭС», самовольно подключив оборудование к сети. Ущерб АО «РЭС» от преступления следователи оценили в 6,5 млн рублей. На имущество обвиняемого стоимостью 1,2 млн наложен арест. За данное преступления УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в августе 2022 года решением сессии совета депутатов Колыванского района депутат Алексей Астафьев (КПРФ) был лишен мандата досрочно. Представитель антикоррупционной комиссии сообщал, что депутат якобы не предоставил данные о доходах и имуществе как по себе, так по своей супруге. Об этом же сообщается и в материалах по итогам прокурорской проверки. Сумма его дохода, озвученная на сессии — более 60 млн рублей. По словам самого депутата, речь шла о вложениях в криптовалюту.

— Эти средства проходили по моим счетам, но вывести деньги в доход себе у меня не получилось, — рассказывал Астафьев. — В феврале 2022 года владельцы биржи заблокировали всем россиянам доступ к аккаунтам. Оказалось, что разработчики и офис находятся на Украине, теперь вывести свои сбережения никак нельзя.

С 1 ноября в России был легализован майнинг криптовалюты. Ожидается, что налоговые доходы бюджета от промышленного майнинга могут составить не менее 50-60 млрд руб. ежегодно. Право добывать криптовалюту получат российские компании и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр ФНС. Физические лица без статуса ИП тоже смогут заниматься майнингом. При условии, что они не превысят лимиты энергопотребления, которые установит правительство.

Ранее редакция сообщала о том, что для майнеров в Новосибирске электричество подорожает почти в два раза. Депутаты заявляли, что повышение тарифов коснется только 69 потребителей в регионе.