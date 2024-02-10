Новосибирец ограбил подростка и спрятался в диване (видео)

Грабитель вырвал смартфон из рук школьника прямо на одной из томских улиц. 16-летний юноша не растерялся и обратился за помощью к прохожим. Он сразу же позвонил в дежурную часть местного ОВД, а потом скачал приложение, чтобы по специальной программе отследить местоположение своего телефона.

―Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы составили субъективный портрет предполагаемого подозреваемого, а потерпевший, отследил данные геолокации смартфона. Прибыв на указанный адрес сотрудники полиции провели поквартирный обход дома, опросили жителей, обследовали подвальные и чердачные помещения, а также нежилые квартиры, ― сообщает пресс-служба полицейского ведомства.

Игра в прятки длилась около часа. В одном из заброшенных помещений сотрудники МВД обратили внимание на старый складной диван. Когда его разложили, то внутри обнаружили нужного грабителя.

Проигравший был вынужден во всем сознаться и вернуть мобильник школьнику.

― Я два месяца назад освободился. Сидел за грабежи. С работой сейчас возникли трудности, поэтому был вынужден взяться за старое, ― оправдывался 32-летний житель Новосибирска в участке.

Следственными подразделениями возбуждены два уголовных дела по статье «Грабеж». Жулика задержали.