«Настучал кулаками по спине»: 10-летний мальчик пострадал от рук одноклассника в Новосибирске

Инцидент между учениками начальных классов произошел в одной из школ Первомайского района.

Сестра пострадавшего ребенка рассказала в социальных сетях, что ее младшего брата несколько раз ударил одноклассник.

― Конфликт произошел из-за стула, который мой брат поставил к последней парте. В итоге обидчик проявил агрессию и настучал ему кулаками по спине. У Алеши* врачи диагностировали ушиб. Мы написали заявление в полицию. Мама одноклассника извиняться не стала, ― говорит родственница пострадавшего ребенка.

Сейчас к детским разборкам подключился Следственный комитет.

―По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка. В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения на предмет халатности, ― прокомментировали в СК региона.

Ранее редакция рассказывала, как мальчики избили и бросили в раздевалке без сознания третьеклассника.