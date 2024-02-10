Любовь зла: полицейские из Астрахани поймали фальшивую ведьму в Новосибирске

22-летняя астраханка пыталась приворожить любимого. Магические услуги в интернете ей вызвалась оказать ушлая сибирячка. Стоимость приворота ― 25800 рублей. Но ради нужного результата и счастливой жизни с избранником астраханке было ничего не жалко. Да только волшебства не случилось. Чары ведьмы на избранника никак не подействовали. Обманутая клиентка обратилась за помощью в полицию.

― Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по раскрытию IT-преступлений уголовного розыска УМВД России по городу Астрахани установили личность подозреваемой, которая была задержана в Новосибирске, ― сообщили в ведомстве.

На полицейских сверхъестественные способности ведьмы не подействовали, поэтому ей пришлось сознаться в содеянном и пообещать возместить ущерб. Правда от наказания ее это никак не освободит.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас правоохранители устанавливают других потерпевших от виртуальной магии ведьмы-самозванки.

Ранее редакция рассказывала о банде новосибирских мошенников, которая через интернет продавала несуществующие машины и сдавала в аренду жилье. Жертвами обманщиков стали 26 жителей России.