Новосибирец оплатил миллионный долг после ареста авто, часов и смартфона

Житель Новосибирска погасил задолженность по 15 исполнительным производствам только после ареста без права пользования автомобиля, часов и смартфона американского производства, сообщили в ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве, гражданин не оплачивал штрафы за нарушения ПДД, а также налоговые сборы. Сумма долга составила 173,5 тысячи рублей.

После ареста машины Toyota Crown Athlete, должник пообещал рассчитаться, но не сделал этого с установленный законом срок. Мужчина погасил долг лишь, когда был изменен режим хранения арестованного имущества — должник не вправе пользоваться автомобилем.

Когда мужчина пришел на прием, чтобы с него сняли все ограничения и запреты, выяснилось, что на ФССП поступило новое исполнительное производство о взыскании задолженности на 1,045 млн рублей в пользу налоговой службы.

— На месте судебный пристав ознакомила с требованием судебного документа и произвела переарест ранее арестованного имущества, — рассказали в ведомстве.

Через три дня деньги поставили на счет Службы судебных приставов. Все ограничения и запреты и арест сняли.

Напомним, новосибирские приставы чуть не сорвали жителю Бердска свадебный вояж на Бали. Должник не спешил возвращать деньги покупателю за неоказанную услугу и штраф государству. Постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении на выезд из России стал мотиватором погасить задолженность. После оплаты все санкции в отношении гражданина сняли.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская транспортная компания погасила долг в 10 млн рублей после ареста грузовиков.