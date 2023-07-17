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Знак «Новосибирь» будут использовать в продвижении местных производителей на электронных площадках

  • 17/07/2023, 15:30
Знак «Новосибирь» будут использовать в продвижении местных производителей на электронных площадках
Это даст возможность заказчику при закупках у единственного поставщика видеть продукцию региона, визуально выделяя ее среди всех предложений о поставке.

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области рассмотрел меры по поддержке местных товаропроизводителей.

О проектах, реализуемых правительством Новосибирской области по поддержке местных товаропроизводителей в сфере торговли и предпринимательства в Новосибирской области, главе области доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

На долю оптовой и розничной торговли, гостиниц и предприятий общественного питания приходится 16,6% валового регионального продукта области и 19,1% численности всех работников, занятых в экономике Новосибирской области. По оптовому товарообороту наш регион занимает 1 место в Сибирском федеральном округе и 10 место в России, по розничному товарообороту 1 место в СФО и 12 место в России. Сегодня более 90% ассортимента продовольственных розничных сетей – это российские и региональные продукты. Наша область не исключение: доля товаропроизводителей Новосибирской области в общем объеме поставок в торговые сети в среднем составляет от 20%, федеральные сети, до 50%, региональные сети.

Крупными ритейлерами, в том числе торговыми сетями, реализуются проекты по агроконтрактации. Для обеспечения непосредственного общения специалистов торговых сетей и товаропроизводителей, минпромторгом ежегодно проводятся Дни Поставщика в рамках международного форума «Дни ритейла в Сибири», ежемесячно проводятся локальные Дни поставщика в федеральных и региональных торговых сетях. Совместно с органами местного самоуправления решаются вопросы повышения доступности региональных продовольственных и промышленных товаров для жителей области. Уже функционируют 6 универсальных розничных рынков, в том числе в городе Новосибирске – 3.

О мерах по вовлечению региональных производителей в государственные и муниципальные закупки доложила начальник контрольного управления Новосибирской области Светлана Шарпф. Важное направление такой работы –  внедрение логотипа «Новосибирь» на карточки предложений товаров, работ, услуг поставщиков и производителей Новосибирской области в сервисах электронных магазинов торговых площадок. Это даст возможность заказчику при закупках у единственного поставщика видеть продукцию региона, визуально выделяя ее среди всех предложений о поставке.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство Новосибирской области Новосибирь власть Андрей Травников


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