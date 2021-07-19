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В раздельном сборе мусора главное, чтобы не сказали: «Спасибо, до свидания»

Павел Арбатский, руководитель проектов ГК «Тайгер-Сибирь»:
  • 19/07/2021, 13:44
Новости Сибири

 

— В последнее время новость про раздельный сбор отходов (РСО) облетела многие СМИ.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила отменить ограничения по расходам региональных операторов по вывозу отходов. Теперь они смогут тратить больше 1% выручки на закупку мусорных контейнеров. И жители заговорили: «Ну, вот все теперь заживем, то, чего не хватало, расставим везде «цветные» ведерки и РСО наладится».

Не наладится.

Не устану повторять, что раздельный сбор — не только цветные красивые ведерки, это целый инфраструктурный комплекс. Да, это и емкости, но собранное надо куда-то потом деть — и так, чтобы оно было востребовано.

Второе — надо ли это региональным операторам? Не баки, а развитие РСО?

На опыте многих регионов известно, что регоператор нигде не развивал самостоятельно РСО (про Москву и Санкт-Петербург не говорю), а в некоторых областях не только не стал развивать РСО, но и загубил его.

Развитие раздельного сбора нужно, тут никто, думаю, не будет спорить, но проблема должна решаться комплексно — от момента сбора, до момента переработки. А главное — нужно помогать тем предприятиям, что уже есть на рынке (но иногда достаточно не мешать).

Как часто бизнес говорит: «Вы нам просто не мешайте»?

Конечно, есть и плюсы инициативы правительства: обновление контейнерного парка требуется, идея — супер! Если в больших городах парк емкостей ТКО еще более-менее существует, то в мелких городах или райцентрах баки для ТКО стоят с 60-х годов, есть и деревянные даже, годов с 50-х.

Хорошо, хоть не на конях вывозят, хотя Россия большая, может, есть и такая практика.

Главное, чтобы все опять не превратилось в профанацию: вроде поиграли в РСО, не пошло, сломали, все что было, игроки рынка ушли с него — а новое не создали. Потом, сорри, не шмогла: переклеили ярлычки на баках, и они стали обычными мусорными. Зато все отчитались, все потратили.

Почему бизнес не тратит налево-направо? Потому что он заработал эти деньги, он не может себе это позволить. Когда каждая копеечка на счету и есть риски, что тебе скажут: «Спасибо, до свидания», то ни один руководитель не будет вкладывать свои заработанные деньги в непонятные проекты.

Вот отрасль сбора и переработки тормозит. И дело-то не всегда в деньгах, а в понимании правил игры, эти правила за последние несколько лет часто менялись.

С — стабильность!

П — понимание правил игры.

З — четкие понятные законы.

И — инвестиции.

П — поддержка государства.

Причем поддержка — не на первом месте.

В целом радует, что эти истории не утихают. И вот уже седьмой месяц года, а активность не падает даже в летние месяцы.

 

Фото со страницы спикера в Facebook

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Теги : сортировка мусора региональный оператор раздельный сбор отходов


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